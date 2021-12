De nombreux consommateurs profitent des soldes d’après Noël à Moncton

Les propriétaires de magasins doivent composer avec des restrictions sanitaires pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie. Cette année, Georgio Paulin, propriétaire du magasin Sounds Fantastic à Moncton, savait à quoi s’attendre pour répondre à la demande des soldes d’après Noël.

En termes de notre inventaire, on est dans une vraiment bonne position cette année, comparativement à l'année dernière. On a pu se préparer plus tôt, on a rentré plus d'affaires. Pour donner un exemple, l'année passée, quand on est entré dans le boxing week, je n’avais plus de télévision de reste, on les avait toutes vendues pendant le mois de décembre. Là, cette année, on a pu commander plus tôt, de plus grandes quantités , dit-il.

Georgio Paulin, propriétaire du magasin Sounds Fantastic à Moncton Photo : Radio-Canada

L’arrivée du variant Omicron en Atlantique juste avant le temps des Fêtes aurait pu contrecarrer les plans des entrepreneurs et des clients, mais il semble que plusieurs consommateurs étaient tout de même au rendez-vous.

Les produits sont moins disponibles aussi les dernières années avec la pandémie alors quand tu peux trouver un endroit avec du stock, c'est l'endroit à venir , lance un client, Marc Landry.

Même si l’achat en ligne est toujours très populaire, Jeff Leblanc, l’assistant-gérant du magasin Cleve's Source for Sports, conclut que les gens ont besoin de sortir de chez eux et de se changer les idées.

Moi je pense juste que le monde, ils veulent vivre de nouveau. [...] Je parle avec des clients, ils n’ont pas peur, ils sont vaccinés pour la plupart, alors on est ici, et on fait ce qu'on fait pour qu’ils soient contents , dit-il.

Jeff Leblanc, l’assistant-gérant du magasin Cleve's Source for Sports à Moncton. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche de la part de quelques consommateurs rencontrés au hasard par la journaliste Maria-Isabelle Noël lundi à Moncton.

La majorité d’entre eux affirment qu’ils aiment trouver des articles en magasins et que cela fait du bien de prendre l’air .

D’après un reportage de Maria-Isabelle Noël