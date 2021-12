Chaque résident aura jusqu'à 48 heures après une tombée de neige pour déneiger le trottoir adjacent à leur résidence, en vertu d'un nouveau règlement sur le déneigement de la Ville de Regina qui a été adopté le 13 octobre dernier.

Avec ce règlement, la Ville de Regina dit vouloir rendre les trottoirs plus sécuritaires, ainsi que mieux adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec une poussette.

Pour les personnes qui seront incapables de déneiger par eux-mêmes, la Ville de Regina subventionne la mise en place de six programmes de bénévoles Snow Angels par des organismes communautaires.

Même si le règlement n'est pas encore en vigueur, ces derniers commencent déjà à mettre la main à la pâte.

Nous avons un panneau d'affichage sur la 4e avenue, nous nous préparons en essayant de faire prendre conscience aux gens que le service existe et qu'il y a des personnes pour aider lorsque des obstacles se présenteront , explique Dan Reiss, coordinateur du progamme Snow Angels pour l'organisme communautaire Rosemont Mount Royal.

Pour sa part, la directrice des services administratifs de l'organisme communautaire du quartier Cathedral, Linda Rattray, reçoit déjà des demandes de la part des résidents.

Nous avons quelques demandes supplémentaires à cause du nouveau règlement, mais je pense que c'est plus parce que la plupart des gens n'ont pas les moyens de déneiger eux-mêmes , affirme-telle.

« C'est super facile, honnêtement, tout le monde peut le faire » — Une citation de Felice Rieger, bénévole

Pour les bénévoles comme Felice Rieger, aider ceux qui sont incapables de déneiger est une action qui a toute son importance.

C'est juste un très bon moyen de s'engager dans la communauté et d'aider certaines personnes qui ne peuvent pas nécessairement le faire elles-mêmes , dit-elle.

Felice Rieger a commencé à faire du bénévolat avec son frère qui avait besoin d’accumuler des heures comme bénévole. On se sent bien et important .

Aucune amende ne sera distribuée aux résidents qui ne déneigeront pas leurs trottoirs lors de la première année du règlement.