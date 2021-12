Au procès de Ghislaine Maxwell, les jurés peinent à parvenir à un verdict

Mme Maxwell, qui a eu 60 ans le jour de Noël, passe les fêtes de fin d'année dans une prison de New York où elle est incarcérée depuis l'été 2020, poursuivie entre autres pour avoir fourni à M. Epstein, entre les années 1994 et 2004, des jeunes filles mineures exploitées sexuellement.

Le procès au tribunal fédéral de Manhattan a commencé le 29 novembre et les débats ont pris fin il y a une semaine. Depuis lors, et après une pause pour Noël, les 12 jurés ne parviennent pas à se mettre tous d'accord sur la culpabilité ou l'innocence de cette élégante sexagénaire qui a grandi et évolué dans des milieux hyper-privilégiés entre l'Europe et les États-Unis.

Détentrice d'une triple nationalité britannique, française et américaine, Ghislaine Maxwell risque une longue peine de prison si elle est jugée coupable des six crimes qui lui sont imputés, tous relatifs à des violences sexuelles commises par Jeffrey Epstein sur quatre victimes, mineures à l'époque des faits, qui ont témoigné durant le procès.

Pour leur quatrième journée de délibérations à huis clos, les jurés ont réclamé lundi matin à la juge Alison Nathan qu'elle leur fasse parvenir un tableau blanc, des surligneurs et des post-it de différentes couleurs.

Ils ont également demandé une définition juridique précise du délit d'incitation à la débauche ainsi que la retranscription du témoignage d'un ancien petit ami d'une des quatre accusatrices, connue sous le pseudonyme de Jane .

Une prédatrice sophistiquée , selon une procureure

Soupçonné de s'être entouré pendant des années de nombreuses jeunes filles, à qui il demandait des massages sexuels, dans ses luxueuses résidences en Floride, au Nouveau-Mexique ou dans les îles Vierges américaines, Jeffrey Epstein s'est suicidé dans une prison new-yorkaise à l'été 2019. Cette mort a fait scandale, l'influent financier emportant ses secrets et privant des dizaines de victimes d'un procès.

Un an plus tard, Ghislaine Maxwell a été arrêtée dans le nord-est des États-Unis.

Cette habituée du jet-set international, fille du magnat des médias Robert Maxwell, mort en 1991, a été dépeinte par la procureure Alison Moe en prédatrice sophistiquée et décrite comme un personnage clé du système créé avec Jeffrey Epstein, dont elle a été la partenaire en amour et le bras droit .

Ghislaine Maxwell aurait aidé le prétendu prédateur sexuel Jeffrey Epstein à piéger des adolescentes. Photo : Getty Images / Patrick McMullan

Concrètement, le jury doit dire si Ghislaine Maxwell a encouragé une des victimes, Jane , à avoir des relations sexuelles avec le multimillionnaire de 1994 à 1997, de 14 à 17 ans, ou si elle s'est rendue coupable de trafic sexuel à l'encontre de Carolyn , rémunérée 300 dollars par massage sexuel et également mineure à l'époque des faits (2001-2004). Carolyn a désigné l'accusée comme celle qui fixait les rendez-vous et a assuré qu'elle l'avait vue nue et lui avait touché la poitrine dans la villa de Palm Beach.

De son côté, Jane a raconté comment le couple l'avait abordée puis mise à l'aise, promettant d'aider cette jeune fille issue d'une famille défavorisée de Palm Beach.

La défense a au contraire plaidé l'acquittement, assurant qu'il n'y avait aucune preuve que Ghislaine Maxwell ait recruté une seule des quatre victimes pour la livrer à Jeffrey Epstein et fustigeant la mémoire très mauvaise et variable des accusatrices sur des événements vieux de plus de 25 ans.

Durant leurs délibérations, les jurés ont aussi demandé à avoir en main propre les retranscriptions de plusieurs interrogatoires, dont ceux de plusieurs victimes.

Ghislaine Maxwell a plaidé non coupable.