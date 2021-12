Des amateurs de pêche blanche pressés de sortir leur canne

Quelques amateurs se sont aventurés sur les glaces de la baie des Ha! Ha! alors qu’ils profitent du congé du temps des Fêtes. L'épaisseur de la glace atteignait près de 10 centimètres lundi.

On est en vacances, c'est les congés de Noël. Mes amis et moi, on est venus tester la glace. On est vraiment contents du résultat qu'on voit, la glace est bien prise et je pense que la saison ne tardera pas , a déclaré Hugo-Pier Gagnon, qui pêchait en compagnie de quelques amis.

Hugo-Pier Gagnon était impatient de sortir sa canne à pêche. Photo : Radio-Canada

Même si le poisson se faisait rare, les pêcheurs ont profité de l'occasion pour se rassembler et pour s'amuser. La température a également joué en leur faveur.

Il n’y a pas de vent, il y a une petite neige, il ne fait pas tellement froid, on est chanceux aujourd'hui d'avoir une bonne température , a ajouté Malcolm Côté.

Chaque année, ces pêcheurs attendent avec impatience l’arrivée des glaces. Ne vivant qu’à deux pas des lieux, ils profitent de cette proximité pour démarrer leur saison souvent bien avant la majorité des amateurs de pêche blanche.

La saison de la pêche blanche aux poissons de fond commencera le 8 janvier. L’épaisseur de la glace doit toutefois atteindre 30 centimètres pour procéder à l’embarquement des cabanes en vertu de la réglementation en vigueur à Saguenay.

C'est comme une tradition un peu, on reste pas loin dans les alentours et on aime bien ça, c'est un de nos sports favoris , avoue Hugo-Pier Gagnon.

Moi je passerais ma vie sur l'eau, surtout l'hiver. Moi avec les cabanes et tout, je trippe ben raide, c'est une de mes passions , poursuit Malcolm Côté.

D'après le reportage de Kenza Chafik