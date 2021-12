Moins de 3% des pistes de motoneige ouvertes aux amateurs

Les motoneigistes doivent regarder loin vers le nord de l’Ontario pour trouver des pistes ouvertes à dévaler.

Sur les 30 000 km de sentiers du réseau ontarien, seuls 667 kilomètres sont accessibles, principalement à Cochrane et Kapuskasing, et à l’ouest, dans le secteur de Dryden et de Kenora.

Carte des pistes ouvertes en date du 27 décembre 2021. Photo : Radio-Canada / Source : Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario (OFSC)

Conditions idéales à Cochrane

La municipalité de Cochrane a déjà toute la neige qu’il lui faut pour lancer sa saison, selon Renée Vezeau Beaulieu, présidente de l’Association touristique à Cochrane.

Elle explique que le thermomètre se maintient à des températures froides, mais essentielles pour conserver les pistes fonctionnelles.

Les hôtels de la région contactés par Radio-Canada ont confirmé quant à eux avoir un taux d’occupation variant entre 50 % et 60 %, en deçà des normales saisonnières.

Le gouvernement ontarien n’ayant pour le moment pas restreint les déplacements dans la province, les établissements ont tous confirmé être en mesure d’appliquer les mesures sanitaires nécessaires pour recevoir les visiteurs ontariens.

« L’année passée nous avons appris à bien balancer [la situation avec la COVID-19]. Cette année on est mieux préparé à gérer la situation. » — Une citation de Renée Vezeau Beaulieu, présidente de l’Association touristique à Cochrane.

Le froid se fait attendre à Timmins

Un peu plus au sud dans la région de Timmins, les pistes sont en plein mode préparation selon Gilbert Fortin, le président gouverneur pour le District 14 Timiskaming Abitibi Trail Association.

Plusieurs pistes de ce secteur passent sur des zones marécageuses qui n’ont pas encore complètement gelé et n’ont pas été tapées , explique le motoneigiste.

Une couche de glace minimale est nécessaire afin de supporter le poids des tracteurs qui vont niveler les tracés sur les étendues d’eaux glacées.

« Nos volontaires sont en train de taper les sentiers et nous attendons après Dame nature pour qu’elle nous donne un peu de froid. » — Une citation de Gilbert Fortin, président gouverneur pour le District 14 Timiskaming Abitibi Trail Association

Bien qu’impatient de se lancer sur les pistes, M. Fortin estime qu’il n’y a pas un si grand retard dans la saison pour son secteur.

Il note que si la saison dernière avait débuté légèrement plus tard qu’à son habitude, elle avait toutefois perduré plus longtemps au printemps.

Un redoux en décembre

Selon Gérald Cheng, météorologue pour Environnement Canada, le redoux majeur connu dans le Nord de l’Ontario vers la mi-décembre explique l’état des pistes actuellement.

M. Cheng rappelle qu’aux alentours du 16 décembre dernier, le mercure est remonté vers 10 degrés Celsius, entraînant une fonte des neiges.

Le météorologue souligne qu’il faut deux ingrédients pour obtenir de bonnes conditions pour la motoneige: le froid et les précipitations.

« Surtout pour les jours à venir on a besoin de tempêtes de neige, mais maintenant on ne prévoit que de petite de petites perturbations, donc il faut être patient pour avoir les conditions propices. » — Une citation de Gérald Cheng, météorologue d'Environnement Canada

En attendant les conditions propices, M. Fortin du Timiskaming Abitibi Trail Association invite les amateurs à se procurer leur permis de motoneige.

Il les invite aussi à revoir les bonnes pratiques de cette activité notamment, le respect des propriétaires terriens qui offrent un droit de passage pour le réseau de 30 000 km.