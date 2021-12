Le Manitoba restreint davantage les rassemblements dans les lieux publics

Les rassemblements en intérieur seront limités à 50 % de la capacité d'un lieu public dès mardi au Manitoba et les ventes d'alcool seront interdites après 22 h.

La limite est de 50 % ou 250 personnes maximum et celle qui est la plus basse prime, a précisé le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, en conférence de presse.

Auparavant, les restrictions étaient légèrement plus souples pour les personnes vaccinées et les rassemblements étaient limités à 50 % de la capacité maximale d’un lieu. Par conséquent, selon la taille de celui-ci, il était possible de dépasser la limite de 250 personnes.

Les nouvelles mesures s’appliquent, entre autres, aux restaurants, centres commerciaux, cinémas, salles de spectacles, musées, aux rassemblements religieux ou encore aux salles de sport. La liste complète des lieux concernés  (Nouvelle fenêtre) est disponible sur le site de la province.

Plus de 2000 cas de COVID-19 en trois jours

Ces légères modifications, qui seront en vigueur au moins jusqu’au 11 janvier, interviennent alors que le Manitoba fait face à une flambée de cas de COVID-19. Plus de 2100 cas ont été rapportés au cours des trois derniers jours, dont 785 rien que pour la journée de samedi, un record quotidien depuis le début de la pandémie.

Le variant omicron est en grande partie responsable de l’augmentation des cas au Manitoba. Le Dr Roussin a ainsi affirmé qu’au moins 75% de tous les cas recensés sont liés à ce variant.

Nous savons que nous ne pouvons pas nous fier aux informations affirmant qu’omicron est moins virulent. Avec le montant de transmission que nous voyons, nous allons voir la pression s’accroître sur notre système de santé , a-t-il déclaré.

Nous avons besoin de le protéger pour toutes les personnes qui en ont besoin. Tous les Manitobains ont besoin du système de santé, ce qui veut dire que nous devons faire décroître le montant de transmission que nous voyons avec omicron.

Plus de détails à venir