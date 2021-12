Des étudiants et étudiantes du Séminaire de Sherbrooke remportent un concours de robotique

Des élèves du Séminaire de Sherbrooke ont remporté le premier prix dans la catégorie santé au FIRST global Challenge.

Il s'agit d'un concours international dans lequel les différentes équipes doivent élaborer des solutions robotiques à des problèmes de société. L’équipe canadienne a décidé de se pencher sur une problématique de la santé, avec pour objectif de régler le problème de communication entre patients et famille en pandémie.

Fanny Choquette, une des membres de l’équipe Canada, est étudiante au séminaire de Sherbrooke. On a développé une plateforme qui est sur un réseau local, donc à même l'hôpital on a un réseau seulement pour les vidéoconférences entre les patients et la famille , explique-t-elle.

Cela permet à la famille de rester dans un cubicule plus sécuritaire, en évitant tout contact qui pourrait être dangereux pour la personne hospitalisée.

Un long projet de collaboration

Fanny Choquette explique que le concours est en plusieurs étapes, la première étant l’identification d’un problème, et le développement d’une solution appropriée pour y répondre. La deuxième étape de la compétition, selon Fanny Choquette, est de s’allier à une autre équipe pour trouver une solution commune.

C’est ainsi que l’équipe canadienne s’est trouvée alliée à une équipe en Grèce, qui travaillait pour sa part sur un robot pouvant effectuer des actions basiques, mais qui nécessitent en temps normal une infirmière, comme la prise de pression.

L'équipe canadienne en discussion virtuelle avec leurs acolytes de Grèce Photo : Avec l'autorisation de Fanny Choquette

Ainsi, en s’alliant, les deux équipes ont ajouté l’interface de l’équipe canadienne au robot de l’équipe grecque, alliant ainsi les deux inventions.

Cela leur a valu de remporter le premier prix dans la catégorie Santé, et de se classer au troisième rang général, selon Fanny Choquette.

Une expérience enrichissante

« C’est intéressant de voir comment les autres équipes résolvent leurs problèmes, ça crée de beaux liens aussi » — Une citation de Fanny Choquette, membre de l'équipe du Séminaire

Cette expérience a permis à Fanny Choquette et son équipe de réaliser une belle expérience et de rencontrer des gens autour du monde. Selon elle, cela leur a aussi permis de réaliser que tous les problèmes ont une solution, et qu’il suffit de les aborder de manière progressive, petit à petit.

D'après les informations de Pierrick Pichette.