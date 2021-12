COVID-19 : Forte montée des cas au cours des derniers jours à Ottawa et en Outaouais

La COVID-19 n’a pas montré de signe d’essoufflement au cours des derniers jours à Ottawa, dans l'est ontarien et en Outaouais.

Lundi, la santé publique de la capitale fédérale a rapporté 2262 nouveaux cas d’infection au cours des trois derniers jours. Le coronavirus a également fait une nouvelle victime à Ottawa depuis vendredi.

Santé publique Ottawa (SPO) évalue à 5164 le nombre de cas actifs sur le territoire, selon les plus récentes données.

La pointe de l’iceberg, selon un expert

Ce portrait épidémiologique pourrait être cependant plus lourd, croit un expert, en raison du nombre important de personnes qui n’ont pas été dépistées.

On a du mal à prévenir la diffusion de ce virus dans la communauté et avoir un portrait exact de ce qui se passe, car beaucoup de gens n’ont pas pu se rendre dans les centres de dépistage. Et même ceux qui se sont rendus dans les centres de test, ils ne représentent qu’une partie de la population. Il y a plein de gens qui n’ont pas de symptômes qui peuvent être des sources d’infection dans la communauté , a commenté le Dr Hugues Loemba, virologue, chercheur à l'Hôpital Montfort et professeur agrégé de médecine à l'Université d'Ottawa.

Le Dr Hugues Loemba, virologue, chercheur à l'Hôpital Montfort et professeur agrégé de médecine à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ce dernier ajoute que plusieurs n’ont pas eu accès à ces tests rapides pour un dépistage avant de se retrouver en famille, ce qui est également inquiétant.

« Le portrait de la transmission communautaire n’est pas très clair. On voit juste le pic de l’iceberg. » — Une citation de Dr Hugues Loemba, virologue, chercheur et professeur agrégé de médecine

Depuis le début de la pandémie, 38 746 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 et 621 d’entre elles ont succombé à la maladie.

Dix personnes atteintes de la COVID-19 sont actuellement hospitalisées et un patient lutte à l’unité des soins intensifs.

Malgré la hausse sans précédent des cas de COVID-19 à Ottawa, les hospitalisations demeurent toutefois relativement stables. Le dernier bilan des hospitalisations datant du 24 décembre faisait état de 8 hospitalisations et d’aucun patient aux soins intensifs.

La protection vaccinale diminue dangereusement

La protection vaccinale fond comme neige au soleil , avise le Dr Peter Jüni, directeur du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 et professeur à l’Université de Toronto.

Les dernières données disponibles montrent que la protection vaccinale passe sous la barre des 15 % face à une infection au coronavirus, indique le Dr Jüni, et ce, pour ceux qui ont reçu deux doses de vaccin.

Dr Peter Jüni, directeur du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 et professeur à l’Université de Toronto. Photo : Radio-Canada

Cependant, les chiffres démontrent que les personnes vaccinées sont toujours bien protégées contre les complications liées à la COVID-19, telles que les hospitalisations. Pour le moment, les patients hospitalisés sont pour la plupart infectés par le variant Delta, donc évidemment on va voir dans les prochains jours et prochaines semaines s’il y a des changements avec le variant Omicron , précise le directeur.

Pour ceux qui auraient reçu une troisième dose, les nouvelles sont encourageantes, ajoute le Dr Jüni, étant donné que le taux de protection contre une infection atteint 80 % deux semaines après la vaccination.

Près de 400 nouveaux cas dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, la santé publique a recensé 396 nouveaux cas de COVID-19 depuis le 24 décembre. Aucun nouveau décès attribuable au virus n’a toutefois été signalé depuis plus d’une semaine sur le territoire.

Une seule personne est hospitalisée en raison du coronavirus dans l’est ontarien et elle est suivie à l’unité des soins intensifs.

Selon les données du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), la région compte 853 cas actifs du coronavirus.

Depuis le début de la crise, 7320 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 dans l’est ontarien et 134 d’entre elles n’ont pas survécu.

En Ontario, pour l’ensemble de la province, les autorités rapportent lundi 9418 nouvelles infections à la COVID-19.

181 nouveaux cas en 24 heures en Outaouais

Du côté de l'Outaouais, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a comptabilisé 913 cas de COVID-19 depuis le 23 décembre.

Depuis les dernière 24 heures seulement, 181 nouveaux cas se sont ajoutés.

Le nombre de décès est toutefois stable. La COVID-19 n’a fait aucune nouvelle victime en Outaouais depuis environ un mois.

Les autorités évaluent à 1577 le nombre de cas actifs sur le territoire.

Depuis le début de la crise, plus de 17 000 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais et 223 d’entre elles sont décédées.

Pour l’ensemble du Québec, la province enregistre une hausse de 8231 nouveaux cas depuis les dernières 24 heures, lundi, et dix décès supplémentaires.

Services de dépistages à l’auto

Face à la montée de cas et la hausse de demande pour le dépistage, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a annoncé l’ouverture de deux centres de dépistage de la COVID-19 à l’auto.

Un premier centre de dépistage au volant a été mis en place dans le stationnement du Casino du Lac-Leamy dans le secteur Hull et le second au 104 rue Du Barry à Gatineau. Les gens doivent prendre rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) avant de se rendre sur place et ils peuvent le faire dès lundi.

Le service de dépistage à l'auto sera pleinement fonctionnel le mardi 28 décembre, a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais, dans une réponse écrite.

Avec les information de Rosalie Sinclair.