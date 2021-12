L’Université Laurentienne veut contester le mandat de comparution imposé par Queen’s Park

Le 9 décembre dernier, les députés ontariens ont adopté à l’unanimité une résolution visant à obliger l’Université Laurentienne de lui soumettre une série de documents, dont des correspondances entre l’établissement et ses avocats.

La mesure a été prise après que l’Université Laurentienne ait refusé de fournir ces documents à la vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, qui mène une enquête afin de faire la lumière sur la crise financière que traverse l’établissement.

L’Université Laurentienne, qui a même défendu sa position en cour, soutient que la vérificatrice générale n’a pas l’autorité d’exiger de tels documents qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat.

L’imposition d’un mandat de comparution par les députés de Queen’s Park est un outil très rarement utilisé, comme l’ont fait valoir plusieurs élus et politologues au cours des dernières semaines.

En justifiant l’adoption de cette mesure, le leader parlementaire du gouvernement progressiste-conservateur, Paul Calandra, a d’ailleurs affirmé que l’Université Laurentienne faisait preuve d’un manque de respect envers le parlement en refusant de fournir les documents.

Dans des documents de cour publiés en ligne récemment  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement), l’Université Laurentienne signale son intention de demander à la Cour de justice de suspendre le mandat de comparution, le temps de déterminer si son émission relève de l’étendue du privilège parlementaire de l’Assemblée législative .

L’établissement remet en question la validité du mandat de comparution pour trois raisons principales.

En premier lieu, l’Université Laurentienne estime que le privilège parlementaire d’une assemblée législative provinciale ne lui permet pas d’obliger à une personne ou une entité qui ne fait pas partie du gouvernement de soumettre des documents ou des informations privilégiées.

Deuxièmement, l’Université Laurentienne soutient que le privilège parlementaire d’une assemblée législative provinciale ne lui permet pas d’obliger la soumission de documents ou d’informations dont une loi fédérale, ou une ordonnance du tribunal, empêche la divulgation.

L’établissement rappelle que la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) sous laquelle s’est placée l’Université Laurentienne en février, est une loi fédérale, et que la Cour supérieure de justice a déjà ordonné, au début de la restructuration de l’établissement, qu’une série de documents liés au processus demeurent confidentiels.

« Se conformer au mandat de comparution contreviendrait à l’ordonnance de médiation et exposerait le demandeur [l’Université Laurentienne], et son personnel, à une responsabilité potentielle d’outrage au tribunal. Ça mettrait aussi en péril les négociations en cours dans le cadre de la restructuration et minerait l’intégrité du processus de la LACC. »

Finalement, l’Université Laurentienne indique que l’Assemblée législative a restreint ses privilèges en demandant, en avril dernier, à la vérificatrice générale Bonnie Lysyk, de mener une enquête sur les finances de l’établissement.

« Le résultat est que la Comité permanent [des comptes publics] n’a plus le pouvoir d’obtenir des documents dans le but de mener une vérification. Son rôle n’est plus que de recevoir et de commenter le rapport de la vérificatrice générale. La législature ne peut pas maintenant contourner les limites de l’autorité de la vérificatrice générale qu’elle a elle-même mises en place en ayant recours au privilège parlementaire. »