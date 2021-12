La pêche aux poulamons est ouverte à Sainte-Anne-de-la-Pérade

La 84e saison de la pêche aux petits poissons des Chenaux a pris son envol dimanche à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les activités ont débuté à la date prévue contrairement à l’an dernier.

De la pluie abondante s'était abattue sur le village de pêche à la veille de l'ouverture de la saison, ruinant le couvert de glace et reportant le lancement au 22 janvier.

Malgré les restrictions sanitaires en vigueur, le porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte, indique que les réservations vont bon train.

« On a environ 300 chalets installés sur la rivière et on va se rendre à 400. Il y a un très bel achalandage présentement et les gens réservent pour venir nous voir cette année. »