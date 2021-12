La neige et le froid perdurent sur plusieurs régions de la Saskatchewan

La neige continue de tomber dans plusieurs régions de la Saskatchewan et la circulation est difficile dans plusieurs secteurs.

En plus de la neige abondante, des vents en rafale jusqu'à 60 km/h peuvent créer des poches de visibilité réduite par de la poudrerie.

Des avertissements de neige sont aussi en vigueur pour Yorkton, Melville et Esterhazy selon Environnement Canada.

Des conditions de froid extrême sur les régions ouest et centrales avec des refroidissements éoliens de -40 C à -45 C sont, par ailleurs, signalées.

Des avertissements sont en cours pour la plupart des régions situées dans le sud de la Saskatchewan, dont Regina, Saskatoon, Prince Albert, mais aussi Uranium, Humboldt et Yorkton.

Les conditions devraient perdurer jusqu'à la fin de la semaine.

Les voyages déconseillés

Les déplacements sont fortement déconseillés sur les autoroutes de la province à cause de la visibilité réduite. C’est notamment le cas pour les secteurs suivants:

Frontière du Manitoba jusqu’à Whitewood

Whitewood à Indian Head

Indian Head à Regina

Regina à Moose Jaw

Moose Jaw à Mortlach

Mortlach à Swift Current

Swift Current à Piapot

De son côté, la Ville de Saskatoon a averti les automobilistes de faire attention, alors que plus de 12 cm de neige ont recouvert ses routes.