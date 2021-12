COVID-19 : le calme avant la tempête dans les urgences

La présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec, Judy Morris, expliquait à l’émission Tout un matin que le pourcentage de patients qui se présentent avec des symptômes de COVID-19 est en augmentation à l’urgence de l’hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal, où elle travaille. Elle estime que la situation est semblable dans les autres hôpitaux de la province.

Si la situation est encore sous contrôle, Mme Morris craint ce qui risque d’arriver dans les prochaines semaines si les patients infectés par le variant Omicron développent des symptômes qui les obligent à se rendre aux urgences.

« Les chiffres dans les urgences ont un peu diminué dans les derniers jours. On a effectivement l'impression que c’est le calme avant la tempête. » — Une citation de Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec.

Selon les études, Omicron est moins virulent que le Delta, mais il est beaucoup plus contagieux. Cela entraînera donc inévitablement un plus grand nombre de visites aux urgences.

Et comme dorénavant un grand nombre de personnes peuvent passer des tests rapides à la maison ou ne se font simplement plus tester, faute de place dans les centres de dépistage, beaucoup de cas ne sont plus comptabilisés, souligne l’urgentologue. Je pense qu’on sous-estime le nombre de cas qu’on aura eus dans les derniers jours , ajoute-t-elle.

« Ce qui fait peur au milieu hospitalier, c’est ce qui va arriver dans la prochaine semaine. » — Une citation de Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec.

S’il se concrétise, cet afflux soudain surviendrait à un bien mauvais moment, puisque le personnel soignant est frappé de plein fouet, lui aussi, par la vague, explique Mme Morris.

Même si la plupart des médecins, infirmières et préposés développent des symptômes légers, ils doivent tout de même être en quarantaine, ce qui diminue d’autant la capacité d’accueil des hôpitaux. Ça fait mal, explique l’urgentologue. On a une capacité moindre, malgré le délestage déjà en place dans beaucoup d'hôpitaux.

En date du 24 décembre, 5686 travailleurs de la santé étaient absents après avoir été infectés par la COVID-19.

Par ailleurs, les autorités québécoises ont fait état lundi de 8231 nouveaux cas de COVID-19 et de 10 décès supplémentaires liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.