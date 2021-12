Le tennis léger attire de plus en plus de joueurs en Alberta

Ce sport de raquette a vu son nombre d’adeptes augmenter d’environ 30 % rien que dans la zone de Calgary, là où il y a le plus de joueurs, depuis 2020. Leur nombre est passé de 863 à 1120, selon Pickleball Alberta.

Le tennis léger est le sport qui grandit le plus vite dans la ville , affirme Tony Tighe, le président du club de Pickleball de Calgary.

L’Alberta a 24 clubs répartis sur tout son territoire, notamment à Calgary, Airdrie, Red Deer, Lethbridge et Medicine Hat. Par ailleurs, c’est aussi l’une des trois provinces avec le plus de licenciés. La Colombie-Britannique est première, avec 8500 joueurs en 2021, puis vient le Québec, avec environ 5200 licenciés, et enfin l’Alberta avec un peu plus de 5100 adeptes.

Les snowbirds, premiers responsables de l’engouement pour ce sport

Une partie de la croissance du sport provient des snowbirds qui pratiquent ce sport aux États-Unis, puis le rapporte avec eux. C’est aussi une activité sportive relativement facile qui peut être commencée à n’importe quel âge.

C’est facile à apprendre et difficile à maîtriser. Il y a cet attrait qui fait qu’on peut jouer et aimer dès le premier jour, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler, par la suite, et améliorer , explique Kim Layton, une joueuse de pickleball de Calgary qui a déjà gagné des médailles d’or lors de compétitions provinciales mixtes et individuelles.

La majorité des joueurs commencent ce sport après 40 ans et seuls 1,4 % ont moins de 18 ans, 1,8 % ont entre 18 et 29 ans et 3,4 % entre 30 et 39 ans. Par ailleurs, 52 % des joueurs sont des femmes.

Haddow Thul, qui est vice-président de Pickleball Alberta, veut tout de même attirer des joueurs plus jeunes. Pour s’y prendre, il compte organiser des camps d’été l’an prochain.

Je pense que c’est une bonne occasion pour les enfants parce que c’est fun à jouer, social, et on peut travailler sur la technique et devenir meilleur. Je pense que c’est très important de progresser pour améliorer la confiance de l’enfant , dit-il.

Qu’est-ce que le tennis léger? Le tennis léger est une variante du tennis traditionnel. Il se joue à l’intérieur ou à l’extérieur sur un terrain semblable à celui du double au badminton. Il se joue avec une balle perforée en plastique et combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. Les joueurs sont répartis de chaque côté d’un filet et ont des raquettes qui ressemblent à celles du tennis de table.

Difficile de trouver un terrain

Ce sport est devenu tellement populaire en Alberta que trouver un terrain de libre est devenu l’un des problèmes majeurs des joueurs à Calgary.

À Red Deer, le plus grand terrain de tennis léger en extérieur au Canada a récemment ouvert. Vingt terrains sont disponibles.

D’autres infrastructures ouvrent partout dans la province, au fur et à mesure que le sport séduit de nouveaux joueurs, mais cela n’est pas suffisant. Une fondation, la Calgary Pickleball Complex Foundation, a été créée pour plaider en faveur de davantage de terrains.

Avec des informations de CBC