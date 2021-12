L’année culturelle de Québec en dix actualités

Énola Bédard en vedette dans le populaire jeu vidéo Just Dance

La carrière de la danseuse Énola Bédard, originaire de la région, est en plein essor. Après un grand succès sur TikTok, où elle dansait sur le jeu Just Dance d'Ubisoft, c’est à son tour de faire partie de la version 2022 du jeu. Enola apparaît sur la chanson Level Up, de l'artiste Ciara.

«Courville» est la nouvelle production d'Ex Machina. Photo : Elias Djemil / Le Diamant

Courville de Robert Lepage en première mondiale à Québec

Après l’inauguration du Diamant en 2019, Québec est la place toute désignée pour présenter en première mondiale les nouvelles œuvres de Robert Lepage. En septembre, Ex Machina a mis au monde une nouvelle création. Courville est un spectacle de marionnettes qui plonge le spectateur dans le Québec des années 70, avec un petit côté Hamlet. Fidèle à son habitude, Lepage propose une prestation aux multiples prouesses techniques.

Interdiction de fumer la cigarette sur scène

En novembre, un juge de la Cour du Québec a tranché : fumer une cigarette sur scène n’est pas un geste artistique. Cette décision arrive après que trois théâtres de Québec aient reçu des plaintes en raison d’une cigarette allumée sur scène, dans le cadre d’une prestation théâtrale. Le juge propose d’utiliser des alternatives ou autres effets spéciaux, ce qui ne fait pas l’affaire du milieu artistique. Le sujet risque d’être encore d’actualité en 2022. Les théâtres font appel du jugement.

Espace Riopelle au Musée national des beaux-arts du Québec MNBAQ pour 2025

À un an du centenaire de Jean-Paul Riopelle, les projets d’envergure pour honorer sa mémoire abondent. Une des annonces phares est celle de la construction de l’Espace Riopelle au Musée national des Beaux-arts du Québec. Le nouveau pavillon mettra en valeur les œuvres du grand peintre canadien, dont L'Hommage à Rosa Luxembourg. Le projet de 150 millions $ ouvrira ses portes au public en 2025.

La formation Men I Trust, lors de la répétition en vue de la soirée de clôture du FEQ Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Un Festival d'été de Québec différent

Après l'annulation de 2020, il était impensable de passer un autre été sans Festival d'été de Québec FEQ . La version 2021 du festival était cependant fort différente de ce à quoi les festivaliers ont été habitués. Toujours 11 soirs d’événements, mais en salle et sans laissez-passer. Le Manège militaire a accueilli 22 artistes québécois dont Marie-Mai, Paul Piché, Loud, Émile Bilodeau et Coeur de pirate. Pour l’été prochain, Rage Against The Machine est le seul groupe déjà annoncé.

Des barils marquent la distance entre les festivaliers. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Le Festif! de Baie-Saint-Paul se démarque

Des nouvelles contraintes sanitaires? Par de problème pour le Festif! de Baie-Saint-Paul, qui n'a pas hésité à innover pour pouvoir tenir l'événement de façon sécuritaire. Afin de réduire le nombre de spectateurs aux performances, chaque artiste était programmé à deux reprises. Avec une programmation toute canadienne, l’événement a rassemblé la crème de la crème de chaque style musical. Mais la cerise sur le gâteau est sans aucun doute la scénographie exubérante mises en place pour une expérience hors du commun.

Le deuxième album de Lou-Adriane Cassidy

Les critiques autant que le public ont encensé le deuxième album de Lou-Adriane Cassidy. Sur Lou-Adriane Cassidy vous dit bonsoir, la jeune interprète exploite de plus en plus son côté auteure-compositrice. Elle se dévoile et s’assume à travers des textes sensuels et osés. Malgré sa courte durée, à peine une vingtaine de minutes, l’album s’est retrouvé dans de nombreux palmarès de fin d’année.

L'humoriste Mike Ward, lors de la soirée Grand bien-cuit au Comediha Fest Québec Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

La gratuité au Comediha!

Comme bien des festivals, le Comediha! Fest Québec a modifié sa formule pour s’adapter aux conditions sanitaires. L’événement qui se tenait sur un mois était entièrement gratuit. Une série de bien-cuits dont celui de Mike Ward et les galas ont été fort populaires. Un ciné pique-nique en plein air à place George V était également une nouveauté signée Comediha.

L'auteur de bande dessinée Philippe Girard publie une biographie sur la vie de Leonard Cohen. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Succès international pour Philippe Girard

L’auteur Philippe Girard était loin de se douter que sa biographie de Leonard Cohen, Sur une fil, aurait un si grand succès. Sa bande dessinée a été traduite en six langues, en plus de la version originale en français. Publiée par la maison d’édition Casterman, Sur un fil se retrouve finaliste dans le cadre de l'initiative Une ville, un livre de la Ville de Québec.

L'œuvre «Dernier arrêt» du Collectif du Tropique, située dans le quartier Saint-Roch Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Surprenants Passages insolites

Encore une fois cette année, les passages insolites se sont surpassés. En plus du Vieux-Québec, Ex Muro a investi le quartier Saint-Roch avec ses installations originales. Une voiture à l’envers à place Royale, un tas d’affiches commerciales rétro sur Saint-Joseph, une bibliothèque sous terre à l'îlot des Palais… Les passants ont pu être surpris de différentes façons. Et que dire du Musée du Bad Art qui avait pris place à l’Espace 400e! En collaboration avec le Museum of Bad Art de Boston, le meilleur des pires toiles de marchés aux puces ou de brocantes en a fasciné plus d’un.