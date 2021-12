Un accident sur la route 117 fait quatre blessés à Val-d’Or

« Un peu avant 1h du matin, les services d'urgence ont été appelés sur la route 117 à Val-d'Or pour une collision impliquant deux véhicules. Un des deux véhicules aurait dévié de sa voie pour aller percuter le deuxième véhicule qui s'en venait en sens contraire. Les occupants ont été transportés au centre hospitalier pour y soigner leurs blessures. Le conducteur du deuxième véhicule a subi des blessures plus graves, mais on ne craindrait pas pour sa vie », relate Hugues Beaulieu, porte-parole à la Sûreté du Québec.

Des prélèvements sanguins ont été réalisés sur le conducteur du véhicule qui s'est retrouvé en sens inverse afin de savoir si l'alcool ou la drogue aurait pu être en cause.

Absence d'ambulance à Malartic?

Par ailleurs, le maire de Malartic, Martin Ferron déplore qu'aucune ambulance n'était disponible dans sa ville au moment de l'accident, selon lui.

Le maire de Malartic, Martin Ferron. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

« C'est complètement inacceptable. On n'est même pas informé lorsqu'il y a des ruptures de services. On a quand même des pompiers qui sont premiers répondants. Ils ont des formations beaucoup plus importantes que celles de secouriste. Ils auraient pu venir aider. On est même pas mis au fait de ces situations-là. Un moment donné, tu dois protéger les citoyens », soulève-t-il.