COVID-19 : 8231 nouveaux cas et 10 décès de plus au Québec

Les autorités québécoises ont fait état lundi de 8231 nouveaux cas de COVID-19 et de 10 décès supplémentaires liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.

Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, il y a 141 hospitalisations de plus depuis le 22 décembre. Les entrées sont en hausse , a-t-il écrit sur Twitter.

Le ministre Dubé détaille l’évolution des entrées et des sorties à l’hôpital depuis jeudi dernier. On comptait 16 hospitalisations de plus le 23 décembre dernier, soit 84 entrées contre 68 sorties. Le lendemain 24 personnes ont été admises à l’hôpital, alors que 31 ont reçu leur congé.

Le dimanche, la province enregistrait 45 hospitalisations pour 76 admissions contre 31 sorties.

Depuis hier, on compte 44 nouvelles hospitalisations, soit 93 entrées contre 49 sorties.

Santé Québec rapporte également 1469 éclosions actives.

Les autorités font état de 44 043 analyses effectuées. Le taux de positivité, qui s'élevait à 10,1 % il y a une semaine, atteint désormais 24,9 %.

Quant à la vaccination, Santé Québec indique que 89 % des Québécois de plus de 5 ans ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Ils sont 82 % à avoir reçu une deuxième dose.