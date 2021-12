Un début de la saison sans remontée mécanique à Gallix

Plusieurs activités sont toujours offertes à la montagne, telles que la descente sur tube et la randonnée en raquettes. Les débutants pourront aussi profiter de la pente-école, qui a été aménagée.

L’administration de la montagne a également mis en place un petit parc à neige pour les adeptes de sauts, de modules et de rails.

Ce sont toutefois les amateurs de ski hors-piste de la région qui seront les plus ravis cette année. L’ensemble du domaine skiable de Gallix sera dédié à cette discipline, dont la remontée est effectuée de façon autonome.

La remontée s'effectue à pied, à l'aide d'équipements spécialisés surnommés «peau de phoque», qui permettent l'ascension dans la neige (archives). Photo : Joanie Jacques

Segment à écouter : Apprendre le ski hors piste cet hiver à la station Gallix

Ça va être un gros plus pour eux cette année. On les encourage à venir et à prendre une carte de membre. C’est pas très dispendieux et ça donne accès à toute la montagne , explique le directeur général de la Station Gallix, Loïs Babin.

Retour à la normale

L’administration de la station de ski estime que le remonte-pente devrait être fonctionnel pour la prochaine saison hivernale.

Ses dirigeants devront toutefois, d'ici là, trouver près de 1,2 million de dollars afin de réaliser les travaux de réparation, prévus dès le printemps prochain.

L’assureur de la station de ski n’a en effet couvert qu’une partie du coût de la réfection des infrastructures mécaniques, évaluée au total à 2,7 millions de dollars.

Le remonte-pente s'était complètement affaissé à la suite de précipitations de pluie importantes dans le secteur (archives). Photo : Gracieuseté de François Bergeron Dignard

Selon le directeur général de la station, des rencontres sont prévues prochainement avec des acteurs économiques régionaux pour dénicher les sommes manquantes.

Ce dernier réitère l’importance d’un centre de ski pour la rétention de la main-d'œuvre dans la région.