Encore quelques jours avant la levée de l’avis de faire bouillir l'eau à Nicolet

Un avis préventif de faire bouillir l'eau est en vigueur depuis Noël pour tous les résidents de la ville de Nicolet et des municipalités voisines desservies par son réseau.

Le soir du 25 décembre, une brèche est apparue sur une conduite d’eau vieille de 70 ans au centre-ville. La fuite a entraîné une chute de pression dans tout le réseau, si bien que les résidents ont été privés d’eau durant une heure environ sur l’heure du souper.

En novembre, on a connu un épisode semblable. Une canalisation au centre-ville avait ni plus ni moins fendue. On est à quelques mètres de là , a indiqué le porte-parole de la Ville, Sébastien Turgeon.

La fuite est maintenant colmatée, mais l’avis d’ébullition sera en vigueur jusqu’à ce que la Municipalité obtienne deux tests confirmant la qualité de l’eau de son réseau.

L’avis touche également les municipalités de Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Sainte-Elphège, Sainte-Perpétue, Sainte-Monique et Saint-Zéphirin-de-Courval. Celles-ci devront toutefois patienter plus longtemps avant de pouvoir lever l’avis d'ébullition.

Les municipalités limitrophes pourront faire leurs propres tests seulement lorsque Nicolet aura obtenu le feu vert pour consommer l’eau sans la faire bouillir.

Les résidents de Nicolet qui désirent être informés rapidement peuvent s’inscrire au système d’alerte de la municipalité. Les détails sont sur le site internet.