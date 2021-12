COVID-19 : le maire des Îles-de-la-Madeleine lance un appel à la prudence

En date du 26 décembre, 23 cas étaient considérés comme actifs aux Îles-de-la-Madeleine. La communauté avait été plutôt épargnée par les précédentes vagues de COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, c'est le nombre de cas actifs le plus élevé qu'on a connu aux Îles-de-la-Madeleine , confirme Jonathan Lapierre.

Selon lui, la situation sanitaire aux Îles est sous contrôle, mais demeure préoccupante. De jour en jour, le nombre de cas augmente. Heureusement pour le moment, il n’y a pas d’hospitalisation ni de complications liées au nombre de cas de COVID-19 , explique-t-il.

« On cherche à éviter qu'il y ait trop de cas actifs, et qu'à un moment donné, il y ait des hospitalisations. »

Jonathan Lapierre appelle toute personne qui présente des symptômes à se faire dépister. L'élu souligne d'ailleurs que la capacité de dépistage du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles n’a pas encore été atteinte, contrairement aux centres de dépistage de plusieurs grands centres au Québec, qui sont engorgés.

Le maire Lapierre demande aussi aux voyageurs qui arrivent aux Îles de s’isoler de manière préventive de trois à cinq jours après leur arrivée et de se faire dépister, même s’ils ne présentent pas de symptôme.

Le CISSS des Îles recommande fortement aux arrivants de l’extérieur du territoire de s’isoler quelques jours. Ce n’est pas une obligation de la santé publique, c’est une mesure de protection supplémentaire qui est demandée pour éviter le plus possible les risques de propagation. Encore là, la question n’est pas de pointer les gens, de faire une chasse aux sorcières.

« Ce sont des recommandations que le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS fait, et auxquelles on adhère. On ne fait pas ça pour empêcher les gens de voir leurs proches, évidemment, mais pour éviter le pire. »