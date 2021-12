Le Manitoba rend disponibles les tests rapides dans ses centres de dépistages

Cette mesure vise à faire face à la forte demande pour des tests de dépistage de la COVID-19 dans la province, précise le gouvernement dans un communiqué.

Les tests rapides peuvent être récupérés puis administrés directement chez soi. La centralisation de la distribution des trousses de tests est nécessaire pour gérer nos réserves , explique la ministre de la Santé, Audrey Gordon, dans le communiqué.

Rendre des tests rapides auto-administrés disponibles pour les Manitobains symptomatiques qui recherchent un test COVID-19 aidera à gérer la demande potentielle de tests lorsque la présence du variant Omicron deviendra plus important , ajoute-t-elle.

Des tests disponibles selon le statut vaccinal

La distribution des tests rapides se fera selon le statut vaccinal des patients, selon le gouvernement. Ainsi, si une personne est symptomatique et vaccinée, elle recevra un test rapide. Néanmoins, la province ajoute qu’un nombre aléatoire de personnes pleinement vaccinées seront sélectionnées pour un test PCR qui servira, en quelque sorte, de test témoin permettant de contrôler la fiabilité du test rapide.

De plus, si un test rapide se révèle positif, le patient devra alors retourner dans un centre de dépistage pour obtenir un test PCR qui servira à vérifier le résultat du test rapide.

Par contre, les personnes présentant des symptômes et qui ne sont pas vaccinées auront uniquement un test PCR, tandis que les patients symptomatiques, non vaccinés et qui ont un risque élevé de développer une forme grave de la maladie pourraient recevoir un test PCR, un test de dépistage rapide et être référés pour un traitement par anticorps monoclonaux.

Des tests déployés petit à petit dans tous les centres de dépistage

En annonçant cette mesure, le gouvernement du Manitoba change de stratégie alors que, jusqu’à présent, il a refusé de rendre les tests rapides massivement accessibles en accès libre, mettant en doute leur faible fiabilité sur les personnes asymptomatiques.

La pression s’était accentuée à l’approche des Fêtes, alors que la province n'utilisait pas tous ses tests de dépistage rapide et que la forte augmentation des cas, en partie liée au variant Omicron, inquiétait. Seules les communautés autochtones et les écoles avaient eu accès aux tests rapides.

Néanmoins, le déploiement de ces tests dans les centres de dépistages va se faire par étape. Ils sont, pour le moment, disponibles dans les centres suivant:

Centre de dépistage au volant situé 1066 avenue Nairn à Winnipeg

Centre de dépistage au volant situé 125 rue King Edward à Winnipeg

Centre de dépistage situé 1 rue Research à Winnipeg

Centre de dépistage situé 100 chemin Easton à Selkirk

Le communiqué précise que d’autres trousses de tests de dépistage rapides seront distribuées dans 20 bureaux des services sociaux des Services à la Famille à travers toute la province.

Plusieurs milliers de trousses seront aussi distribuées aux clients des centres de soin ainsi qu’au personnel des agences des Services à l’enfance et à la famille.