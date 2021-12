Décès de Jean-Marc Vallée : le monde du cinéma sous le choc

Ce n’était pas seulement un grand réalisateur québécois, c’était un grand réalisateur mondial , a soutenu l’acteur Michel Côté au micro de l’émission Tout un matin.

La gorge nouée par l’émotion, Michel Côté, qui a joué dans Liste noire (1995) et dans C.R.A.Z.Y. (2005) sous la direction de Jean-Marc Vallée, n’a que des éloges pour le réalisateur. C’était un plaisir de travailler avec lui. Il devenait très intense des fois, parce qu’il était complètement dans son émotion, mais jamais négativement.

Sur les réseaux sociaux, les hommages déferlent, tant de la part des cinéphiles touchés par ses œuvres que de la part des gens qui ont côtoyé Jean-Marc Vallée sur les plateaux de tournage.

Quelle nouvelle tragique , a réagi le premier ministre du Québec, François Legault, sur Twitter. Jean-Marc Vallée m'a ému de C.R.A.Z.Y. à Big Little Lies. Il était d'une extrême gentillesse. Mes condoléances à tous les proches de cet artiste exceptionnel.

L'actrice américaine Shailene Woodley, une des vedettes de Big Little Lies, une série dont il a réalisé la première saison pour HBO et qui a été récompensée par plusieurs prix Emmy, a affirmé sur les réseaux sociaux être complètement sous le choc en apprenant sa mort. J'imagine que tu en feras une grande aventure digne des livres d'histoire.

Cameron Bailey, directeur du Festival international du film de Toronto (TIFF), lui a rendu hommage en parlant de son talent prodigieux et de son feu .

Cette fougue a également marqué Pierre Even, producteur de C.R.A.Z.Y. et de Café de Flore (2011). À l’émission RDI Matin, il a confié ne pas avoir été surpris du succès de Jean-Marc Vallée à Hollywood, où le cinéaste a tourné plusieurs films.

Jean-Marc était très exigeant dans le travail, avec une grande volonté de [...] toujours pousser à l'extrême ce qu’il voulait faire. C’était un travailleur acharné. Il n’y a pas de chance là-dedans, c’est vraiment le travail.

« Jean-Marc nous emmenait dans sa folie avec lui, on était avec lui et on voulait tout donner pour lui. C’est ça qui a créé son succès à Hollywood : tout le monde était derrière lui pour l’aider à mettre sa vision à l'écran. »