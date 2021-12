Encore du chemin à faire pour les véhicules autonomes

Au cours de la dernière décennie, l’intérêt envers les voitures autonomes a pris de l’ampleur, mais cela ne signifie pas que ces véhicules seront vraiment prêts pour la route de si tôt. Selon des chercheurs, il n’est pas facile de refléter le fonctionnement du cerveau lors de la conduite et des débats entourant des notions d’assurance et d’éthique subsistent.

Nous sommes bien loin d’atteindre un niveau où une machine peut conduire comme des humains dans n'importe quelles conditions. Je ne sais pas si cela arrivera de mon vivant , dit Amir Khajepour, professeur de génie mécanique et mécatronique à l'Université de Waterloo.

En 2016, l'Ontario a lancé son Programme pilote de mise à l’essai des véhicules automatisés de l’Ontario. Et récemment, la province a élargi ses lignes directrices pour permettre à certains véhicules autonomes d'être testés sur certaines routes sans l'aide de quelqu'un au volant.

Les changements permettent la présence d’un passager dans le véhicule ou encore un opérateur à distance, mais, malgré cela, il reste encore de gros obstacles à surmonter.

Lorsque nous conduisons, nous nous appuyons sur de nombreuses autres expériences que nous avons vécues , affirme Amir Khajepour, qui note par ailleurs que le fonctionnement du cerveau lors de la conduite est difficile à reproduire.

Le chercheur et son équipe ont développé la technologie utilisée dans le WATonoBus, une navette autonome qui effectue une boucle de 2,7 kilomètres autour du campus de l’Université de Waterloo à une vitesse maximale de 20 kilomètres par heure.

Un conducteur est toujours à bord pendant les essais, mais l'équipe attend l'approbation de la province pour commencer les essais sans conducteur dans le cadre de son programme pilote.

Le professeur Amir Khajepour de l'Université de Waterloo et son équipe ont développé la navette autonome du campus, le WATonoBus. Photo : Amir Khajepour

Halloween, Noël et la neige parmi les défis

Programmer des robots pour réagir à des situations du monde réel est un défi en matière de sécurité, croit pour sa part Steve Waslander, professeur agrégé à l'Institut d'études aérospatiales de l'Université de Toronto, spécialisé dans la perception de l'intelligence artificielle.

« Ce qui est compliqué, ce sont tous les événements rares, les situations étranges. » — Une citation de Steve Waslander, professeur agrégé à l'Institut d'études aérospatiales de l'Université de Toronto

Steve Waslander explique par exemple que les voitures autonomes peuvent avoir du mal à reconnaître les enfants en costumes d'Halloween. Pour tenter de remédier à la situation, le projet de voiture autonome de Google, une filiale appelée Waymo, a récemment fait défiler les enfants d’employés en costumes devant ses voitures afin de collecter plus d'informations.

Selon le professeur, les lumières de Noël peuvent également représenter un défi, tout comme le temps hivernal.

Le professeur de l'Université de Toronto Steve Waslander affirme que les ingénieurs discutent des questions d'éthique et d'assurance pour les véhicules autonomes. Photo : CBC / Lisa Xing

En plus, les voitures autonomes ne sont pas encore équipées pour gérer la conduite comme les humains, qui donnent parfois des indices subtils aux autres conducteurs pour signaler leur intention, comme avancer à une intersection pour faire un virage à droite.

C'est incroyable tout ce que nous faisons en parallèle alors que nous nous déplaçons dans l'environnement, et arriver à ce point est un défi beaucoup plus important que prévu , ajoute Steve Waslander.

Électricité, éthique et assurance

Selon Amir Khajepour, la technologie et les logiciels ne sont pas les seuls défis pour le secteur. Les concepteurs doivent aussi penser à des enjeux d’éthique et d’assurance, notamment la détermination de qui est responsable en cas d’accidents impliquant un véhicule autonome. Bien que rares pour le moment, ces derniers peuvent se produire.

Le 16 décembre, par exemple, un autobus autonome dans la région de Durham, qui faisait une boucle de six kilomètres se terminant à la gare GO de Whitby, a dévié de la route et heurté un arbre. Un préposé de 23 ans a subi des blessures graves et a été envoyé dans un centre de traumatologie pour y être soigné.

En raison des débats éthiques et d’assurance, les véhicules autonomes se retrouveront donc probablement d’abord dans des environnements contrôlés, comme sur les campus, dans les centres commerciaux et les entrepôts.

Amir Khajepour et Steve Waslander jugent tous deux que des camions autonomes pourraient se retrouver sur les autoroutes avant que des voitures autonomes ne parcourent les rues de la ville, car il y a moins de facteurs imprévisibles à prendre en compte, comme la présence de piétons et de cyclistes.

Le vice-président des initiatives stratégiques et chef du Réseau d’innovation pour les véhicules automatisés (RIVA), Raed Kadri, qui relie les chercheurs à l'industrie, souligne qu'il existe un autre facteur à prendre en compte : les véhicules électriques, qui présentent d'autres défis.

Selon des chercheurs de l'Université Carnegie Mellon, les voitures sans conducteur consomment plus d'énergie que les voitures nécessitant des conducteurs, ce qui réduit l'autonomie et nécessite plus de recharge. Les chercheurs examinent maintenant ce que les conducteurs pensent de la diminution de l'autonomie.

Alors que nous nous dirigeons vers l'électrique, cela deviendra la nouvelle plateforme sur laquelle nous ajouterons de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités automatisées et de la connectivité , conclut Raed Kadri.

Avec les informations de Lisa Xing de CBC.