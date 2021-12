Le cinéaste Jean-Marc Vallée n’est plus

Radio-Canada a confirmé la nouvelle d'abord rapportée par des médias américains auprès de son fils Émile dans la nuit de dimanche à lundi.

Toujours selon le fils de M. Vallée, le cinéaste est décédé dans la soirée du 25 décembre dans une résidence de la région de Québec.

Jean-Marc Vallée a étudié le cinéma à l'Université de Montréal. Il réalise son premier long métrage intitulé Liste noire en 1995. Le film est à la fois un succès commercial et critique : c'est le film québécois qui génère les plus importantes recettes au box-office cette année-là, mais il récolte aussi neuf nominations aux prix Génie.

Il fera ses premiers pas à Hollywood trois ans plus tard avec Los Locos puis Loser Lover l'année suivante.

C'est en 2005 que M. Vallée effectue un retour fracassant dans l'arène des long métrages québécois avec C.R.A.Z.Y. Le film, qui raconte les épreuves d'un adolescent homosexuel durant la Révolution tranquille et dont le scénario est inspiré des expériences de son réalisateur, rafle 10 prix Génie et 12 prix Jutra, en plus d'être couronné meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto.

Une scène du film C.R.A.Z.Y. où le personnage de Zachary, joué par Marc-André Grondin, fait sa sortie du placard. Photo : Cirrus Communications, CRAZY Films

Six ans plus tard, Jean-Marc Vallée signe Café de Flore avant de renouer avec l'industrie américaine avec Dallas Buyers Club en 2013. C'est le premier film réalisé par un Québécois à être en nomination pour l'Oscar du meilleur film. L'année suivante, il dirige Wild puis Demolition en 2015.

M. Vallée s'est également démarqué au petit écran en dirigeant les séries Big Little Lies en 2017 et Sharp Objects en 2018, toutes deux diffusées sur HBO. Big Little Lies remporte huit prix Emmy, dont celui de la meilleure réalisation pour une minisérie et celui de la meilleure minisérie.

