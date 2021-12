Le cinéaste Jean-Marc Vallée n’est plus

Radio-Canada a confirmé la nouvelle d'abord rapportée par des médias américains auprès de son fils Émile dans la nuit de dimanche à lundi.

Toujours selon le fils de M. Vallée, le cinéaste est décédé dans la soirée du 25 décembre dans une résidence de la région de Québec.

Né le 9 mars 1963, Jean-Marc Vallée a étudié le cinéma à l'Université de Montréal. Il réalise son premier long métrage intitulé Liste noire en 1995. Le film est à la fois un succès commercial et critique : c'est le film québécois qui génère les plus importantes recettes au box-office cette année-là, mais il récolte aussi neuf nominations aux prix Génie.

Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée en entrevue à l'émission La vie d'artiste, en 1998, lors d'un tournage à New York. Photo : Radio-Canada

Il fera ses premiers pas à Hollywood trois ans plus tard avec Los Locos puis Loser Lover l'année suivante.

C'est en 2005 que M. Vallée effectue un retour fracassant dans l'arène des long métrages québécois avec C.R.A.Z.Y. Le film, qui raconte les épreuves d'un adolescent homosexuel durant la Révolution tranquille et dont le scénario est inspiré des expériences de son réalisateur, rafle 10 prix Génie et 13 prix Jutra, en plus d'être couronné meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto. C.R.A.Z.Y. récolte également une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

Une scène du film C.R.A.Z.Y. où le personnage de Zachary, joué par Marc-André Grondin, fait sa sortie du placard. Photo : Cirrus Communications, CRAZY Films

À la conquête d'Hollywood

En 2009, Jean-Marc Vallée renoue avec l'industrie au sud de la frontière en réalisant The Young Victoria. Puis, en 2011, il signe Café de Flore et Dallas Buyers Club, deux ans plus tard, en 2013. C'est le premier film réalisé par un Québécois à être en nomination pour l'Oscar du meilleur film. Si cette ultime distinction lui échappe, Matthew McConaughey et Jared Leto son néanmoins sacrés meilleur acteur et meilleur acteur dans un second rôle pour leur performance.

L'année suivante, Jean-Marc Vallée dirige Wild et la performance des deux vedettes du film – Reese Witherspoon et Laura Dern dans ce cas-ci – retient une fois plus l'attention de l'Académie. Les deux femmes ne remportent pas les grands honneurs, cela dit.

« Je les aime [les acteurs], et je pense qu’ils sentent que j’ai un respect pour ce qu’ils font [...] Ils explorent, ils cherchent, et je suis pareil comme eux. On s’entend bien, mettons. » — Une citation de Jean-Marc Vallée, en entrevue à l'émission Le 21e en 2016

Il poursuit ensuite sur cette lancée de long métrages hollywoodiens en réalisant Demolition, mettant en vedette Jake Gyllenhaal et Naomi Watts, en 2015.

M. Vallée s'est également démarqué au petit écran en dirigeant les séries Big Little Lies en 2017 et Sharp Objects en 2018, toutes deux diffusées sur HBO. Big Little Lies a d'ailleurs remporté huit prix Emmy, dont celui de la meilleure réalisation pour une minisérie et celui de la meilleure minisérie.