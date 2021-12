Alcool au volant : augmentation du nombre d’accusations dans Windsor-Essex en 2021

La police et MADD rappellent aux Windsoriens de ne pas prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Le nombre d'accusations en ce sens a augmenté en 2021.

Pendant la période des Fêtes, où nous constatons traditionnellement une augmentation des accusations de conduite avec facultés affaiblies [...] nos agents sont sur le terrain au quotidien pour surveiller nos routes et pour attraper et dissuader les conducteurs avec facultés affaiblies et s'assurer que notre public est en sécurité, ce qui est notre priorité numéro un , a déclaré Darius Goze, de la police de Windsor.

Les policiers ont déclaré qu'au cours des 10 premiers mois de 2021, ils ont porté 260 accusations liées à la conduite avec facultés affaiblies.

Il s'agit d'une hausse d'environ 12 % par rapport à la même période en 2020. Cette année-là, 294 accusations ont été portées au total.

Il s'agit d'une hausse par rapport à 2019, année où la police a porté des accusations de conduite avec facultés affaiblies contre 281 personnes.

La conduite avec facultés affaiblies est une infraction très grave , a déclaré M. Goze. Un casier judiciaire et une peine d'emprisonnement [sont possibles], selon la gravité de l'infraction.

La police provinciale du comté d'Essex, quant à elle, a déclaré avoir constaté une augmentation des infractions pour conduite en état d'ébriété pendant la pandémie.

Entre la mi-mars 2020 et la mi-décembre 2021, 246 personnes ont été accusées d'une infraction de conduite avec facultés affaiblies dans la région.

Au cours des 21 mois précédents - de la mi-juin 2018 à la mi-mars 2020 - 212 conducteurs ont été accusés d’avoir conduit avec des facultés affaiblies.

MADD Red Ribbon est en cours

Chaouki Hamka, responsable communautaire pour MADD Windsor-Essex, aimerait que les tribunaux soient plus sévères. Les conducteurs en état d'ébriété se font taper sur les doigts , dit-il.

C'est une infraction pénale dévastatrice , a déclaré M. Hamka. Beaucoup d'innocents sont tués et/ou blessés.

Nous sommes très en retard par rapport aux autres pays en ce qui concerne la façon dont nous traitons ce problème.

M. Hamka a indiqué que MADD mène de nouveau sa campagne Red Ribbon, comme chaque année. Celle-ci vise à promouvoir la conduite sobre pendant la période des Fêtes.

Nous encourageons le public à faire des choix sûrs et responsables en ne conduisant jamais en état d'ébriété ou en prenant place dans un véhicule avec un conducteur en état d'ébriété , a-t-il déclaré. Planifiez toujours à l'avance si vous voulez boire ou consommer du cannabis ou d'autres drogues.

Avec les informations de CBC News