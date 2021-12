Le froid rend la circulation difficile en Colombie-Britannique

Les Britanno-Colombiens sont invités à faire preuve de prudence et à éviter les déplacements non essentiels alors que les routes de la province sont glacées ou enneigées.

Dans le sud de l’île de Vancouver, DriveBC a lancé des avis de conditions routières difficiles pour quatre communautés des environs de Victoria.

Nous voyons de plus en plus d’accumulations de neige et de glace , explique l’agent Spencer Loverock, de la police de Saanich. Nous suggérons aux automobilistes de rester au chaud, à la maison et d’éviter de sortir si ce n’est pas nécessaire, ajoute-t-il.

Il rappelle en outre la nécessité d’avoir des pneus d’hiver pour pouvoir conduire en toute sécurité dans de telles conditions. Il demande également aux automobilistes de maintenir une distance sécuritaire entre les véhicules lorsqu’ils sont sur la route.

Plusieurs accidents

Des accidents sont survenus sur plusieurs routes de la province, dimanche, causant parfois des fermetures de voies de circulation. Selon DriveBC, de la glace noire a recouvert plusieurs routes au cours de la fin de semaine.

Des avis de mauvaises conditions routières ont été lancés pour les routes 1, 14, 17 et 18, sur l’île de Vancouver, de même que sur la route 3, entre Hope et Princeton. DriveBC recommande aux automobilistes d’éviter tout déplacement non essentiel.

Un arbre tombé sur des fils électriques a causé la fermeture de la route 31 A près de Kaslo.

À l’Aéroport international de Vancouver, le froid a entraîné la fermeture du centre de dépistage de la COVID-19. Les voyageurs sont redirigés vers d’autres centres, dont ceux de l’UBC et d’ICBC , note l’aéroport sur son compte Twitter.

Plusieurs vols partant de Vancouver ont été retardés.

Sur les traversiers, BC Ferries indique que la plupart de ses traversées sont à l’heure.

Avec les informations de David Ball