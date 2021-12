De tendres souvenirs pour un coiffeur de Sudbury qui prend sa retraite

M. Rocca est arrivé d'Italie à Sudbury en 1971, à l'âge de 17 ans. Malgré son jeune âge, il était déjà coiffeur, métier qu’il avait appris dans le salon de coiffure appartenant à un ami de son père.

À 12 ans, j'étais déjà coiffeur à temps plein.

Lorsqu'il est arrivé à Sudbury en mars, il a été accueilli par beaucoup de neige , ce à quoi il n'était pas habitué dans son pays d'origine.

J'avais hâte de retourner en Italie , a-t-il dit. Il est finalement resté à Sudbury. C'est le destin.

Le quartier Gatchell est rapidement devenu un endroit spécial pour M. Rocca. C'est dans ce quartier qu'il a rencontré sa femme. Il explique qu’il avait l'habitude de la voir se promener avec ses amis lorsqu'elle était adolescente.

Son père était un grand homme , a-t-il dit. Et tout le monde avait peur de lui demander de sortir.

M. Rocca a pris son courage à deux mains et lui a demandé s’il avait le droit de prendre une marche avec elle. Ils sont toujours ensemble aujourd’hui.

Au fil du temps, sa famille s'est agrandie. Ensemble, ils ont eu deux filles. Depuis, cinq petits-enfants se sont ajoutés.

Il explique avoir beaucoup de gens qu’il aime autour de lui. Mes clients sont ma deuxième famille , dit-il.

M. Rocca a déclaré qu'il avait une liste de clients de longue date, dont beaucoup sont issus des mêmes familles sur plusieurs générations.

L'un de ces clients est Anthony Toppazini, qui se fait couper les cheveux par M. Rocca depuis le milieu des années 70.

Je suis heureux qu'Ugo prenne sa retraite après toutes ces années , a-t-il déclaré. Je vais être un peu triste, mais après 50 ans, il ne me reste pas beaucoup de cheveux à couper!

M. Toppazini, qui est le propriétaire du bar sportif Beef 'n Bird, voisin au salon de coiffure de M. Rocca, affirme que le départ de son ami changera le paysage du quartier.

Il est là depuis trois ou quatre générations , illustre-t-il.

Je suis prêt à prendre ma retraite, à profiter de ma femme et de mes petits-enfants et à passer plus de temps avec eux , a précisé M. Rocca.

Je me sens bien. Je me suis préparé au cours des dernières années. Je savais que, tôt ou tard, ce jour viendrait. J'ai fait ma part.

Sonia, l'épouse de M. Rocca, a déclaré qu'elle était triste qu'il prenne sa retraite mais qu'elle se sentait bien car elle allait avoir plus de temps à passer avec son mari.

Cela va être agréable de l'avoir près de nous , a-t-elle déclaré.

M. Rocca quittera la profession le 31 décembre.

Avec les informations de CBC News