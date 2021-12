La vie de Desmond Tutu honorée au Canada

L'archevêque Desmond Tutu est décédé en Afrique du Sud dimanche . Il a visité Fort McMurray en 2014, Vancouver en 2004 et Toronto en 1986, entre autres. Sa vie a eu un impact sur bien des Canadiens.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, ainsi que les premiers ministres Doug Ford (Ontario), John Horgan (Colombie-Britannique) et Jason Kenney (Alberta), entre autres, ont exprimé leurs condoléances sur Twitter.

De plus, des activistes et des organisateurs communautaires ont exprimé leur admiration pour Mgr Tutu.

Un discours mémorable

Lloyd McKell est président de Mandela Legacy Canada, un organisme à but non lucratif. M. McKell était le président du festival Toronto Arts Against Apartheid, en mai 1986, qui était responsable de la venue de Mgr Tutu en Ontario cette année-là.

Selon M. McKell, le discours qu’a prononcé Mgr Tutu devant l’Assemblée législative de l’Ontario a marqué les esprits.

Mgr Tutu était la voix internationale reconnue qui éveillait les gens du monde entier à ce qui se passait en Afrique du Sud , a-t-il rappelé en entrevue à CBC News.

M. McKell rappelle que lors du passage de Mgr Tutu en Ontario en 1986, Nelson Mandela était emprisonné.

Je me souviens très clairement du discours de [Mgr Tutu]. [...] Il a lancé un appel très fort aux Canadiens par le biais de cette allocution. Avec ses paroles, dramatiques et poignantes, il a dit aux Canadiens : "Notre pays brûle, nos enfants meurent, s'il vous plaît, aidez-nous". Ces mots, ce discours a touché le coeur et la conscience des gens qui étaient là.

Avec le dalaï-lama à Vancouver

La visite de Mgr Tutu à Vancouver en 2004 est toujours fraîche à l’esprit de Victor Chan.

M. Chan fait partie du comité qui a invité Mgr Tutu et le dalaï-lama dans la ville britanno-colombienne.

Le dalaï lama et Desmond Tutu, sur scène à Vancouver, le 18 avril 2004. Photo : La Presse canadienne / Richard Lam

M. Chan affirme qu’il a vu des similitudes entre Mgr Tutu et le dalaï-lama lors de leur visite au Canada. Selon lui, et malgré tout le sérieux des causes portées par les deux dignitaires, ils ne se prennent pas trop au sérieux. Ils sont très spontanés, ils s'amusent beaucoup en cours de route .

Il ajoute que Mgr Tutu était très engagé auprès des jeunes lors de sa visite à Vancouver. Il a su les inspirer, les enflammer. Je me souviens qu’il voulait laisser un héritage [auprès] des jeunes Canadiens.

Des condoléances de partout au pays

Sur Twitter, des politiciens de tout acabit ont publié leurs condoléances suite à la nouvelle de la mort de Mgr Tutu.

L'archevêque Tutu était la voix des opprimés et un défenseur infatigable des droits de la personne. Notre monde est meilleur grâce à lui , a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le premier ministre ontarien a lui aussi offert ses condoléances à la famille de Mgr Tutu. Son travail pour lutter contre les inégalités, à la fois en Afrique du Sud et dans le monde, a contribué à améliorer la vie de tant de personnes , peut-on lire sur le fil Twitter de Doug Ford.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré sur Twitter que Desmond Tutu était inébranlable dans son engagement envers l'équité et la justice. Alors que le monde pleure sa disparition, restons à jamais inspirés par son combat courageux pour construire un monde meilleur .

Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta, a publié la déclaration suivante : Il était un exemple unique et puissant de courage moral et de la difficile vertu du pardon .

Avec des informations de CBC News et de Rozenn Nicolle