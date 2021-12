La remontée mécanique du Mont Sainte-Anne toujours hors d’usage

Sur place, les équipes du manufacturier s’activent depuis plusieurs jours pour remédier à la situation. Vendredi, les techniciens ont installé un nouveau transformateur qu’ils ont ensuite commencé à tester.

Les essais se sont poursuivis samedi et dimanche. Mais ils n’ont pas encore permis la mise en action du système et sa libre utilisation.

La direction de la station en appelle à la patience et à la compréhension

Nous n’avons pour l’instant aucune nouvelle information à vous communiquer. Nous attendons une mise à jour des équipes qui travaillent sur le dossier et nous communiquerons avec vous une fois que nous aurons plus d’informations. Merci de votre patience et de votre compréhension , est-il écrit sur le site internet du Mont Sainte-Anne.

Les conditions sont bonnes présentement pour skier au Mont Sainte-Anne. Les pistes sont enneigées. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Cette mise à jour était datée du 25 décembre. Dimanche, le discours restait le même. Non, les télécabines ne marchent pas. Nous n’avons pas plus d’informations , expliquait-on à celles et ceux qui contactaient le service à la clientèle de la station.

Grave accident en février 2020

Depuis 2020, la direction du Mont Sainte-Anne a maille à partir avec sa remontée mécanique. Cette année-là, en février, un accident avait fait 21 blessés. Douze skieurs avaient dû être transportés à l’hôpital par ambulance.

Le système s’était soudainement arrêté, entraînant une violente secousse ressentie en cascade. Des témoins avaient raconté avoir vu des gondoles heurter des poteaux et des vitres se briser en mille morceaux.

Depuis cet accident, le service n’a pas été disponible de manière continue. Dernier incident en date, mercredi, un nouveau bris a mis la remontée mécanique hors d’usage.