Les 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel au Québec

À partir d’aujourd’hui, les personnes âgées de 60 ans et plus au Québec peuvent prendre rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19.

Pour ce faire, il faut sélectionner l’option Vaccin COVID-19 – 3e dose dans le champ Sélectionnez un service sur la plateforme de rendez-vous Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) .

Lors du dernier bilan rendu public par les autorités de santé publique, 28 % des personnes âgées de 60 ans et plus avaient déjà reçu une troisième dose.

D’autres groupes étaient déjà admissibles à recevoir une dose de rappel, y compris les usagers des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et des résidences privées pour aînés, les travailleurs de la santé et les premiers répondants, certaines personnes ayant un système immunitaire affaibli et les personnes âgées de 65 ans et plus.

La liste complète des groupes admissibles à une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 est disponible sur le site web du gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Cette dose de rappel est recommandée afin de permettre au système immunitaire de rétablir un niveau d’anticorps suffisant pour compenser la baisse qui pourrait survenir après quelques mois , peut-on lire sur le site web du gouvernement.