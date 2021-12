Soldes de l’Après-Noël à Toronto : les clients se font rares

L'achalandage était faible sur la rue Queen. De plus, les files d'attente qui s'étaient formées par le passé devant le Centre Eaton ne se sont pas matérialisées cette année.

Cesare Oliverio a tout de même choisi de venir magasiner dimanche. Il affirme respecter les règles sanitaires à la lettre : il a obtenu une dose de rappel d'un vaccin, il porte un masque dans le centre commercial et il se désinfecte régulièrement les mains.

Joanne Burden et ses deux enfants ont eux aussi magasiné au Centre Eaton. Nous étions très attentifs, nous nous sommes lavé les mains, etc. J’ai été surprise de constater qu’il n’y avait pas autant de gens que je l’aurais pensé. Mais nous n’étions pas inquiets, nous sommes doublement vaccinés , explique-t-elle.

Joanne Burden a elle aussi choisi de profiter des aubaines dimanche. Photo : CBC / Chris Langenzarde/CBC

Un peu plus loin, Maely Beziat et Anthony Huynh, tout juste arrivés de France la veille, souhaitaient eux aussi profiter des soldes.

On pense qu’ici, c’est bien plus sûr qu’en France. Les gens sont plus inquiets par rapport au virus [...], ils le prennent vraiment au sérieux, ils portent des masques, tout le monde respecte les distances sociales, donc on est rassurés ici bien plus qu’en France , explique Mme Beziat.

Sur la rue Queen, les clients se font encore plus rares. De nombreux magasins sont d’ailleurs restés fermés.

Janet Wright, propriétaire du magasin FloorPlay Socks, affirme qu'elle songe à fermer les portes de son commerce jusqu'à la mi-janvier. Selon elle, les propriétaires de plusieurs petits commerces avoisinants pensent faire la même chose.

Janet Wright, propriétaire du magasin FloorPlay Socks Photo : Radio-Canada / Chris Langenzarde

J'espérais vraiment que les gens sortiraient se balader et viendraient fréquenter la rue Queen Ouest, [...] mais je constate qu'elle est vide.

Selon elle, son magasin est habituellement fréquenté par près de 300 personnes la journée des soldes de l'Après-Noël. Cette année, à midi, seulement deux clients s’étaient présentés.