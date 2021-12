Les activités en plein air ont toujours la cote en ce temps des Fêtes

Devant la situation épidémiologique actuelle, nombreuses ont été les familles à choisir le Zoo de Granby pour souligner Noël ainsi que le Nouvel An avec des proches à l'extérieur, en toute sécurité.

C'était notre première journée d'ouverture du zoo l'hiver. Ça a été une très bonne journée pour nous. On parle d'environ 1 500 visiteurs sur une capacité de 2 000, donc on est très contents , a souligné la conseillère en communication et marketing du zoo, Hélène Bienvenue.

Les clients étaient nombreux à attendre l'ouverture du Zoo de Granby, dimanche. Photo : Radio-Canada / Julie Hachez

Par ailleurs, 15 000 billets journaliers étaient vendus moins cher au zoo à l'occasion des soldes d'après Noël. Cette promotion a connu un succès indéniable, indique Mme Bienvenue.

On remarque que l'engouement est vraiment là pour le zoo l'hiver. Dès le début de l'après-midi, nos 15 000 billets disponibles en rabais avaient trouvé preneur. [...] C'est une belle surprise, nous sommes très contents d'avoir réussi à vendre tous nos billets tôt dans la journée , a-t-elle raconté.

Les nouvelles restrictions touchent toutefois aussi le Zoo de Granby, qui a dû fermer l'accès à ses pavillons intérieurs afin de limiter les contacts entre les visiteurs.

On a tout de même beaucoup d'animaux qui sont visibles, notamment dans le monde de l'Asie. Quelques espèces sont particulièrement populaires dont les tigres et les léopards de l'Amour, les léopards des neiges, vedettes du zoo l'hiver, ainsi que les macaques japonais , assure la conseillère en communication et marketing.

L'administration du zoo s'attend à connaître une saison à l'image de la précédente.

« On remarque que les gens cherchent des activités à faire l'hiver. [...] Ça demeure une super belle sortie pour les familles. » — Une citation de Hélène Bienvenue, conseillère en communication et marketing au Zoo de Granby

Les stations de ski prisées

Autre option pour les familles désireuses de se rassembler de façon sécuritaire : les sorties de ski. Bien que la journée de Noël soit habituellement assez tranquille, l'administration du mont Sutton et celle du mont Bellevue ont constaté un fort achalandage, dimanche, et s'attendent à recevoir un grand nombre de skieurs au cours des prochains jours.

Habituellement, on voit le comportement des skieurs changer après Noël. De plus, étant donné que les cours dans les écoles ne reprendront pas avant le 10 janvier, on devrait voir l'engouement du temps des Fêtes s'étirer un peu au-delà du jour de l'An , explique la directrice marketing au mont Sutton, Nadia Baron.

Le Mont Sutton a beaucoup investi dans ses canons à neige et ses équipements pour entretenir les pistes au cours des dernières années Photo : Avec la permission du Mont Sutton

« Les gens sont vraiment au rendez-vous ! On le voit sur les sentiers et nos vélos à pneus surdimensionnés sont très populaires. » — Une citation de Nathalie Roy, directrice générale du Regroupement du Mont-Bellevue

Avec les contraintes sanitaires et météorologiques, il demeure cependant difficile pour Mme Baron d'y aller d'une prédiction claire quant à l'achalandage attendu.

Évidemment, avec la fermeture des écoles, on note un peu plus de familles sur les pistes, ce qui est similaire à l'année passée. [...] Quand il y a plus de neige en ville, il y a plus de monde à la montagne, même chose quand il y a plus de pistes accessibles. Ces facteurs contribuent à déterminer s'il y aura plus de skieurs au rendez-vous ou pas , estime-t-elle.

Une planchiste au sommet du mont Bellevue Photo : Sebastien Bouchard

Celle-ci se réjouit de constater que les prévisions météorologiques sont bonnes pour cet hiver.