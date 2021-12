Homme disparu à Thetford Mines : les recherches sur le terrain ont été arrêtées

La Sûreté du Québec (SQ) a mis fin à ses recherches sur le terrain pour retrouver Frédérik Gagné, 32 ans. L’homme de Thetford Mines est porté disparu depuis huit jours et l’on ignore toujours ce qui lui est arrivé.

L’enquête se poursuit néanmoins pour faire toute la lumière sur cette affaire. Depuis le début de la semaine, les policiers privilégient la thèse d’un homicide.

Deux suspects - un jeune homme de 23 ans et une jeune femme de 22 ans, également domiciliés à Thetford Mines comme le disparu - ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d’avoir commis un meurtre.

Les policiers en quête d'informations

Les deux ont comparu devant un juge, vendredi, par visioconférence. Au moment d’écrire ces lignes, il ne nous était pas possible de savoir ce qu’il en était ressorti et ce qu’il advenait depuis des personnes mises en cause.

Pour élucider le mystère, la Sûreté du Québec SQ sollicite toujours l’aide du public. Tout individu ayant en sa possession des informations pouvant aider le travail des enquêteurs est prié de contacter la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. Les échanges se font de manière confidentielle.

Frédérik Gagné a été vu pour la dernière fois le vendredi 17 décembre. Le soir même, des patrouilleurs ont intercepté son véhicule après avoir constaté une infraction routière.

Un acte criminel selon toute vraisemblance

À son bord se trouvaient les deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années désormais suspectés d’être responsables de la disparition du trentenaire. Celui-ci n’était pas avec eux.

À ce moment-là, Frédérik Gagné n’était pas encore porté disparu. Sans nouvelles de lui depuis, ses proches ont alerté les forces de l’ordre le dimanche suivant, soit deux jours après. Le véhicule a été expertisé.