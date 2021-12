Des hommages du monde entier à l’occasion de la mort de Desmond Tutu

Les réactions se multiplient en hommage à l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, figure de la lutte contre l'apartheid et lauréat du prix Nobel de la paix, décédé dimanche à 90 ans .

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa profonde tristesse après le décès de ce patriote sans égal . Sa mort est un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée , a-t-il dit, évoquant un homme d'une intelligence extraordinaire, intègre et invincible contre les forces de l'apartheid .

La Fondation Mandela a qualifié sa perte d' incommensurable : C'était un être humain extraordinaire. Un penseur. Un leader. Un berger.

Desmond Tutu a été une source d'inspiration pour des générations dans le monde entier et son décès laisse un vide immense , a déclaré dimanche le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Mgr Tutu était un homme de foi convaincu du pouvoir de la réconciliation grâce à une justice réparatrice , il était un berger de la paix , a indiqué le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

« [C'était] un homme qui a donné sa vie à la liberté avec un engagement profond pour la dignité humaine, un géant qui s'est dressé contre l'apartheid. » — Une citation de Charles Michel, président du Conseil européen, pour les 27 pays de l'Union européenne

L'archevêque Desmond Tutu était un mentor, un ami et un phare moral pour moi et pour beaucoup d'autres , a déploré l'ancien président américain Barack Obama, un autre lauréat du prix Nobel de la paix, qui a salué un esprit universel [...] préoccupé par l'injustice où qu'elle se trouve .

Desmond Tutu a inlassablement défendu les droits de la personne en Afrique du Sud et dans le monde entier , a déclaré la reine Élisabeth II, cheffe du Commonwealth, dont fait partie l'Afrique du Sud. Je me souviens avec tendresse de mes rencontres avec lui, de sa grande convivialité et de son humour.

« Une figure essentielle de la lutte contre l'apartheid et de la lutte pour la création d'une nouvelle Afrique du Sud. Nous nous souviendrons de lui pour son leadership spirituel et sa bonne humeur irrépressible. » — Une citation de Boris Johnson, premier ministre britannique

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a offert sur Twitter ses condoléances pour la mort de Desmond Tutu.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le combat de Desmond Tutu pour la fin de l'apartheid et la réconciliation sud-africaine restera dans nos mémoires , a salué le président français Emmanuel Macron.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a salué la mémoire d'un homme merveilleux , un des combattants antiapartheid, pour la démocratie et pour les droits de la personne les plus éminents au monde .

Le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a rendu hommage à un homme qui a montré le pouvoir de la réconciliation et du pardon .

Desmond Tutu, l'une des grandes figures du 20e siècle , laisse un héritage à toute l'humanité , a écrit le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

Pour le président kényan Uhuru Kenyatta, ce décès est un coup dur non seulement pour la République d'Afrique du Sud [...] mais aussi pour tout le continent africain, où il est profondément respecté et célébré en tant qu'artisan de la paix .

« Un géant est tombé. Nous remercions Dieu pour sa vie, une vie bien remplie, véritablement vécue au service de l'humanité. » — Une citation de Bobi Wine, leader de l'opposition ougandaise

Rome réagit

Le pape François s'est déclaré attristé par cette perte. Conscient du service rendu à l'Évangile par la promotion de l'égalité raciale et de la réconciliation dans son pays, le souverain pontife recommande son âme à la miséricorde aimante de Dieu tout-puissant .

Pour le chef spirituel des anglicans et archevêque de Canterbury, Justin Welby, dans les yeux de Desmond Tutu, nous avons vu l'amour de Jésus. Dans sa voix, nous avons entendu la compassion de Jésus. Dans son rire, nous avons entendu la joie de Jésus. C'était beau et courageux .

Le dalaï-lama, son vieil ami, a salué un grand homme, qui a vécu une vie pleine de sens , entièrement dévoué au service de ses frères et sœurs . L'amitié et le lien spirituel entre nous étaient quelque chose que nous chérissions , a dit le chef spirituel des Tibétains.

« Mgr Tutu croyait passionnément que la foi chrétienne accueille tout le monde et que la responsabilité chrétienne est au service de tous. » — Une citation de Le Conseil œcuménique des Églises

Le groupe des Sages , créé en 2007 par Nelson Mandela et qui rassemble des personnalités publiques travaillant aux grands problèmes mondiaux, a célébré une inspiration pour le monde, dont l'engagement pour la paix, l'amour et l'égalité continuera d'inspirer les générations futures .