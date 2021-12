Des soldes de l’Après-Noël moins concentrés, mais toujours populaires à Sherbrooke

Limités à 50 % de leur clientèle habituelle à l'intérieur, les commerçants n'ont pas eu le choix de se tenir prêts dès l'ouverture.

On a décidé de limiter encore plus le nombre de clients à l'intérieur de l'établissement. On a donc mis deux personnes à l'entrée pour diminuer l'affluence dans chacun des départements. [...] On avait nos gardiens à la porte , a expliqué le leader adjoint aux ventes du magasin Best Buy de Sherbrooke, Christian Houde.

Des mesures avaient été mises en place par l'administration du Best Buy de Sherbrooke afin que les clients ne se croisent pas en entrant et en sortant. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Celui-ci a d'ailleurs été particulièrement surpris par l'achalandage cette année.

C'est la fois où j'ai eu le plus de difficulté à prédire le nombre de gens présents. [...] Toutes les années, je suis surpris de voir autant de clients, mais puisqu'on a été ouverts plus longtemps que les autres années et en raison du variant, je ne m'attendais à rien quant à la réaction de la population , mentionne-t-il.

« Je suis vraiment content. [...] Le plus important, c'est la sécurité de tous. » — Une citation de Christian Houde, leader adjoint aux ventes du magasin Best Buy de Sherbrooke

Le contexte actuel aurait également poussé Best Buy à organiser son calendrier de soldes de manière à limiter l'engouement des clients pour le 26 décembre.

Cette année, c'est quand même différent. On a des clients qui ont pu profiter de rabais qui se sont échelonnés sur tout le mois. Il y a tout de même eu des rabais exceptionnels dimanche, mais la compagnie a fait le choix d'échelonner ses soldes pour la sécurité de tous , souligne M. Houde, qui se dit ouvert à revoir ce genre de formule lors des prochaines années.

Grâce aux mesures sanitaires en vigueur, les clients ont pu maintenir une distance de deux mètres entre eux à l'intérieur du magasin. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Le prolongement des heures d'ouverture aurait d'ailleurs eu un impact sur le nombre de clients présents simultanément dans les commerces. Ça a permis, selon Christian Houde, de donner un répit au personnel habitué de vivre une journée folle au lendemain de Noël.

En 20 ans, c'est le premier "Boxing Day" que je vois avec des heures d'ouverture allongées. Avant, on ouvrait toujours à 13 h, mais cette année, le gouvernement nous a permis d'ouvrir à 10 h pour limiter la cohue. Au-delà de ça, tout au long de l'année, on a eu des heures d'ouverture restreintes ce qui nous a permis de préparer les lieux le soir et la nuit. C'est beaucoup plus facile.

Les employés du magasin contrôlaient également de nombre de clients présents dans chaque département, souligne Christian Houde. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Un exercice toujours pertinent ?

Dans un contexte où les achats en ligne sont de plus en plus populaires et où la pandémie de COVID-19 a considérablement modifié les habitudes de consommation, Christian Houde admet que l'engouement de la clientèle envers les soldes d'après Noël est différent.

Le Vendredi fou prend de plus en plus de place, ce qui devance nos ventes de beaucoup. Au "Black Friday", les gens achètent souvent leurs cadeaux de Noël à l'avance, tandis qu'au "Boxing Day", les gens viennent plus s'acheter des cadeaux pour eux-mêmes. Ce n'est pas la même clientèle qu'on voit.

Le leader adjoint aux ventes chez Best Buy à Sherbrooke ajoute que les achats ne sont plus aussi visibles qu'avant, ce qui expliquerait en partie les doutes quant à la pertinence de cette journée de soldes.

La compagnie a mis en place trois manières d'acheter, soit en magasin, en ligne avec livraison à domicile ou encore en ligne avec le ramassage en magasin. Il y a donc beaucoup de clients que l'on voit moins, mais qui achètent tout autant. Les ventes suivent bien.

M. Houde croit donc que les soldes d'après Noël sont là pour de bon.

C'est quasiment une fête pour nous. Les employés adorent cette journée-là et certains clients viennent juste une fois par année pour bénéficier des soldes. On offre encore des espèces de bons rabais lors de cette journée, donc je crois que ce serait dommage que le "Boxing Day" n'existe plus.

Quant aux clients rencontrés par Radio-Canada, certains estiment que les soldes de l'Après-Noël n'ont plus raison d'être et que la montée en popularité du Vendredi fou rend inutile la tenue de cette traditionnelle journée de rabais. Pour d'autres, cette journée représente une occasion de se gâter au lendemain de Noël et de profiter d'une activité de magasinage festif.