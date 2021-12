Des soldes d’après Noël plus matinaux et tranquilles cette année à Québec

En raison des mesures sanitaires en vigueur, les commerçants doivent limiter le nombre de clients accueillis à 50 % de son maximum. Sous recommandation de la Santé publique, plusieurs d’entre eux ont décidé de devancer leurs heures d’ouverture. Alors que les portes des magasins ouvrent généralement à 13 h le lendemain de Noël, la plupart ont ouvert à 10 h cette année.

Moins d’achalandage

Anaïs Beauvent-Cryns et son conjoint, Julien Guillemette, sont arrivés tôt dans le secteur des centres commerciaux de Sainte-Foy afin de faire des achats de cadeaux, et ont été surpris par le peu d’affluence. Je m'attendais vraiment à pire. On est arrivés à 10 h moins le quart en pensant qu'il allait y avoir des files et des files, pis non. Ça a bien été , affirme Anaïs.

David Johnson a décidé de se déplacer vers les centres commerciaux tôt dimanche pour se procurer un ordinateur portable. C'est un équipement que je cherchais depuis un moment. Je cherchais un petit rabais et je l'ai eu aujourd'hui , explique-t-il. Selon lui, les commerces étaient très tranquilles à son arrivée, mais un peu plus occupés à son départ.

La copropriétaire des boutiques Chaussures Leclerc, Annie Leclerc, évalue l'achalandage de cette année pour le 26 décembre à peu près à la moitié d'une année habituelle. De plus, les soldes offerts en magasin sont moins importants en raison des problèmes d'approvisionnement. Nos fournisseurs de bottes, eux aussi, ont de la difficulté à nous livrer et à subvenir aux besoins des compagnies. Donc, on avait un peu moins de marchandises cette année , explique-t-elle.

Certains commerces ont ouvert leurs portes plus tôt afin que la clientèle soit étalée sur une plus longue période. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Heureux d’accueillir des clients

L’an dernier, seuls les commerces considérés comme essentiels étaient ouverts le lendemain de Noël. Cette année, tous les magasins ont pu accueillir des clients, à capacité réduite.

Malgré l'achalandage restreint, Annie Leclerc est soulagée d'avoir pu ouvrir les portes de son magasin, elle qui a craint de devoir fermer en raison de la situation sanitaire.

À la boutique spécialisée Le coureur nordique, seulement 15 clients peuvent être à l’intérieur en même temps. Malgré tout, la gérante, Emma Olson, estime que les affaires ont bien été. On a pratiquement un employé par client, ce qui fait que le service peut quand même être efficace, donc on a quand même un bon roulement , ajoute-t-elle.

Puisque les magasins jugés non essentiels n’étaient pas ouverts le 26 décembre l’an dernier, les employés étaient particulièrement contents de pouvoir servir les clients en personne malgré les restrictions. D’avoir des clients en magasin et de pouvoir les conseiller pour s’assurer qu’ils font de bons achats, c’est ça qui est important pour nous , affirme la gérante.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette