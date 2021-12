Accident à la Grande Roue de Montréal : l’employé de 22 ans a perdu la vie

Un représentant de la firme de relations publiques embauchée par les propriétaires de la Grande Roue de Montréal a confirmé dimanche le décès du jeune homme.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué que puisqu'il s'agit d'un accident de travail, l'enquête a été transférée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les responsables de l'installation refusent de révéler ce qui s'est produit en « attendant les résultats de l'enquête », a indiqué la firme de relations publiques. Il s'agit d'une décision des exploitants de la Grande Roue de Montréal et non d'une directive de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST ou des policiers, a confirmé le porte-parole Mathieu Filion à La Presse canadienne.

Accident durant le déneigement

Selon les informations de Nicolas Bégin, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST , le jeune homme procédait au déneigement de la Grande Roue au moment de l'accident.

M. Bégin a ajouté que « la Grande Roue ne sera pas accessible tant et aussi longtemps que l'employeur ne déposera pas une procédure de déneigement plus sécuritaire ».

L'entreprise qui exploite la Grande Roue de Montréal a indiqué dans un communiqué qu'elle « collabore pleinement » avec les policiers et que ses pensées « vont vers [son] employé ainsi que ses proches ».