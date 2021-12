Le coût des infrastructures en transport collectif explose au Canada

Bien sûr, on peut ajouter d'autres causes ainsi que certains éléments comme la profondeur des tunnels, la superficie des stations ou les coûts de la main-d'œuvre.

Mais la politique est au cœur de tout cela , résume Stephen Wickens, un chercheur de Toronto.

Selon Alon Levy, un chercheur établi à Berlin, le coût médian dans le monde entier pour la construction d'une ligne de métro a été inférieur à 300 millions de dollars par kilomètre en 2019.

Ce n'est pas ce qu'on constate au Canada.

Le coût de la construction de la ligne Ontario du métro de Toronto est estimé à 735 millions par kilomètre. Celui de la ligne bleue du métro de Montréal? Environ 775 millions par kilomètre. Or, le coût de la ligne Broadway du SkyTrain de Vancouver semble presque raisonnable à près de 500 millions par kilomètre.

Les politiciens de tous les ordres de gouvernement et de tous les partis jouent un rôle dans cette flambée des prix.

Par exemple, la construction d'un tunnel est souvent l'option qui coûte le moins cher. Mais c'est aussi la plus dérangeante pour le voisinage. Les conseillers municipaux locaux préfèrent souvent d'autres infrastructures afin d'éviter d'irriter leurs électeurs, au risque bien sûr de voir gonfler la facture.

Controverse à Vancouver

Il y a environ une décennie, Vancouver avait opté pour une approche moins onéreuse en construisant la ligne Canada, d'une longueur de 19 kilomètres. On avait commencé par creuser une tranchée à hauteur de rue avant de la recouvrir. Si cette méthode permet d'épargner beaucoup d'argent, elle est aussi synonyme de controverses, de perturbations et même de poursuites judiciaires.

« Les gens en gardaient un si mauvais souvenir que les autorités municipales se sont engagées à construire une ligne complètement souterraine pour le projet Broadway, même si le prix est d'environ 500 millions par kilomètre, soit 4,5 fois plus que la somme investie pour construire la ligne Canada. » — Une citation de Stephen Wickens, chercheur à Toronto

Les infrastructures de la ligne Canada à Vancouver ont été pensées en fonction d'économies substantielles mais au détriment de leur adoption par les usagers. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Les promesses des politiciens obligent aussi les gouvernements à payer plus cher. En 2019, une étude de l'Institute of Municipal Finance and Governance a conclu que des considérations politiques prennent souvent le pas sur les faits lorsque vient le moment de prendre une décision.

« Quel ingénieur subalterne oserait dire qu'on n'a pas besoin d'un tel projet, oserait demander de réduire la superficie d'une station ou oserait recommander à un élu de rompre une promesse parce que celle-ci ajouterait 500 millions à la facture? » — Une citation de Alon Levy, un chercheur établi à Berlin

Et ce n'est pas uniquement le cas au Canada.

Plus cher qu’ailleurs

M. Levy et d'autres chercheurs en aménagement urbain de l'Université de New York ont estimé que le prix des infrastructures est plus élevé au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis qu'en Italie, en Espagne ou en France.

Marco Chitti, un chercheur associé établi à Montréal, estime que l'expertise technique manque souvent aux villes et aux provinces canadiennes pour superviser des projets. Il cite l'exemple de l'Italie, où il est fréquent que des fonctionnaires-experts élaborent les projets détaillés avant de les soumettre aux élus.

Selon lui, pour arriver à réduire les coûts des projets en transport collectif, il faut que les autorités reconnaissent l'existence d'un problème.