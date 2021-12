Kate Middleton a surpris Tom Walker avec ses talents de pianiste

Tom Walker a interprété une nouvelle chanson, For Those Who Can't Be Here, accompagné au piano par Kate Middleton, dans une séquence enregistrée diffusée lors du concert sur la chaîne ITV vendredi.

Le chanteur a dû garder le concert secret pendant des semaines, même pour sa propre mère.

Elle a fondu en larmes en le regardant à la télé, a-t-il déclaré à la BBC. C'était magnifique.

Tom Walker s'était produit lors d'un événement caritatif devant la duchesse, et lorsqu'on lui a offert de jouer lors du service de Noël, il a proposé d'interpréter une chanson que le public n'avait pas encore entendue.

J'ai donc envoyé le morceau à l'équipe, qui l'a adoré. Une semaine plus tard, on m’a demandé si la duchesse pouvait jouer avec nous. J'ai répondu : "Quoi?".

Le duo a répété pendant quelques semaines avant le tournage, qui a eu lieu plus tôt en décembre.

[Kate Middleton] a très bien compris son rôle. Ce n'est pas facile de jouer sans musiciens pendant 10 ans et de se lancer directement avec tout un groupe que l'on n'a jamais rencontré et des équipes de tournage qui font des prises en direct, le tout filmé dans l'Abbaye de Westminster , mentionne Tom Walker.

« C'est une musicienne très talentueuse. » — Une citation de Tom Walker

Kate Middleton et le prince William ont tenu l'événement Royal Carols: Together At Christmas vendredi, une célébration de Noël qui visait à rassembler les gens après presque deux ans de lutte contre la COVID-19.

Tom Walker a connu la célébrité après la sortie de sa chanson Leave a Light On, en juin 2018.