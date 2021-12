Candy Palmater est décédée à l’âge de 53 ans à Toronto

La comédienne, animatrice et militante autochtone lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ micmaque, Candy Palmater, est morte à l'âge de 53 ans, selon ce qu’a confirmé samedi sa partenaire et imprésario à CBC News.

Denise Tompkins a déclaré que Candy Palmater est morte paisiblement à la maison, à Toronto. Elle a aussi fait savoir qu’une cérémonie publique virtuelle pour les proches et les admirateurs aura lieu prochainement.

Selon des publications sur les réseaux sociaux, l’animatrice originaire du Nouveau-Brunswick était malade depuis plusieurs semaines et avait récemment reçu son congé de l'hôpital, mais la cause de son décès n’est actuellement pas connue.

Candy Palmater qui était connue pour son humour féministe audacieux a notamment présenté ses propres émissions de radio et de télévision.

Elle a entre autres créé et animé l'émission primée The Candy Show diffusée sur le réseau APTN et joué dans diverses émissions, dont Trailer Park Boys.

Candy Palmater était aussi une personnalité de la CBC. Elle a notamment animé The Candy Palmater Show sur les ondes de CBC Radio One et narré la série télévisée True North Calling.

Comme militante autochtone lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ , elle a notamment été coprésidente d’honneur du Défilé de la Fierté 2017 à Ottawa. Elle a vécu à Halifax pendant près de trois décennies, où elle a étudié le droit. Elle a travaillé comme avocate et pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Candy Palmater avait récemment terminé l’écriture d’une autobiographie qui devrait être publiée en 2022.

Avec les informations de CBC News