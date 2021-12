Le gisement de scandium Crater Lake, un projet prometteur pour Baie-Comeau

Une étude de marché internationale du scandium a été lancée au cours de l’automne dans le but d'évaluer cette possibilité. Les résultats sont attendus d’ici à la fin du premier trimestre de 2022.

Innovation et Développement Manicouagan ainsi qu'Investissement Québec supportent financièrement cette étude qui examinera, entre autres, les avantages d'établir un approvisionnement nord-américain en produits d'alliages scandium et scandium-aluminium, ainsi que ses retombées sur le développement industriel du territoire baie-comois.

Le président-directeur général du Groupe minier Impérial, Peter Cashin, projette que le taux de production du gisement Crater Lake serait de près de 500 000 tonnes de minerai par an. Il vise par ailleurs le développement d'un alliage formé à 2 % de scandium et à 98 % d'aluminium.

Des lingots d'aluminium. Photo : Radio-Canada

Si le projet se concrétise, le scandium sera transporté par camion dans une installation basée à Baie-Comeau, un emplacement stratégique pour la production.

À Baie-Comeau, il y a de la main-d'œuvre expérimentée en aluminium, il y a un port d’eau profonde, de l'hydroélectricité verte à faible coût et l’industrie est déjà toute en place. Le projet s’enligne très bien. La ressource est solide. On a à peu près 40 ans de ressource, déjà. Le potentiel de la propriété est immense , lance-t-il.

De plus, il s'agirait de la toute première entreprise au monde à produire du scandium primaire, selon M. Cashin.

Actuellement, c’est un marché dominé par la Russie et la Chine, mais ils produisent des ''bis-produits''. Ce n'est pas du scandium primaire. Impérial pourrait donc être la première entreprise en Amérique et au monde , souligne-t-il.

Il soutient qu'il est cependant nécessaire que les résultats de l'étude démontrent un potentiel économique en ce qui a trait aux projections de consommation de scandium. Pour lui, c'est une évidence que ce sera le cas.

« C’est très possible parce que le marché grandissent d’à peu près 11 % par année. Le potentiel du marché est donc très positif. » — Une citation de Peter Cashin, président-directeur général, Groupe minier Impérial

Le projet dépend du financement qu’on va être en mesure d’obtenir, mais si tout va bien, l’idée est de débuter la production en 2025-2026. À l’interne, on n’a pas eu de surprise pour le moment et c’est encourageant , ajoute-t-il.

Un minerai aux mille et une possibilités Les avantages du scandium, un minerai critique, sont nombreux : il améliore les propriétés du métal en le rendant plus fort, plus léger et anticorrosif. Beaucoup de secteurs, tels que l'aéronautique, le militaire ou l'automobile, pourraient vouloir ce métal allié dans les prochaines années. Source : Guy Simard, ID Manicouagan

Un projet intéressant pour l'économie et l'environnement

Innovation et Développement (ID) Manicouagan est en étroite relation avec l'entreprise Groupe minier Impérial depuis 2018, lors du développement du projet Crater Lake.

Nous, on essaie toujours d’assurer un suivi avec les sociétés actives sur notre territoire. Au bout du compte, on a réalisé que le projet était de plus en plus intéressant et que l’alliage aluminium-scandium est appelé à prendre beaucoup d’importance dans la foulée des changements climatiques , explique le directeur du développement industriel chez ID Manicouagan, Guy Simard.

De fil en aiguille, Groupe minier Impérial s’est aussi rendu compte que Baie-Comeau avait certains acquis avantageux qui ferait d'elle un emplacement idéal .

Le directeur du développement industriel d'ID Manicouagan, Guy Simard (archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Il mentionne que ce projet pourrait non seulement être prometteur économiquement, mais qu'il pourrait s'insérer dans la vision industrielle de la Ville de Baie-Comeau.

Ça pourrait amener un important investissement au Québec. On parle d’un projet qui pourrait avoisiner les 450 millions de dollars d’investissement, ce qui n’est pas négligeable. C’est aussi un projet qui permettrait, pour Baie-Comeau, de renforcer le positionnement de son aluminerie, qui est déjà dans la production d'aluminium allié , affirme M. Simard.

Alcoa est-elle dans l'équation? Ce projet pourrait possiblement permettre à l'aluminerie Alcoa de pénétrer un nouveau marché, selon lui, puisqu'elle possède déjà la particularité d’avoir une importante fonderie où se produisent des métaux alliés. Alcoa pourrait éventuellement trouver un intérêt envers l’alliage scandium-aluminium. On le souhaite, en tout cas, pour les prochaines années , avance M. Simard.

Selon M. Simard, l'exploitation du gisement de Crater Lake et la transformation du minerai à Baie-Comeau demeurent la suite logique à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) vers lequel la Ville tend depuis plusieurs années.

À Baie-Comeau, ce n’est pas d’hier qu’on travaille dans une vision d’amélioration des réductions de gaz à effet de serre GES pour l’industrie de l’aluminium. Dès 2007, on tenait ici des conférences pour l’énergie et le développement durable dans l’industrie de l’aluminium et ce genre de projet rejoint ce grand objectif , indique Guy Simard.

« On peut se permettre de rêver! C’est une belle entreprise qui pourrait se greffer dans notre zone industrialo-portuaire. On va attendre les conclusions des études, mais jusqu’à maintenant, on trouve le projet intéressant. » — Une citation de Guy Simard, directeur du développement industriel chez ID Manicouagan

Il espère d'ailleurs des résultats positifs à l'étude de marché qui sera dévoilée au cours des prochains mois.

Une plus grande vitalité économique

Selon le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, le territoire possède une capacité d'accueil beaucoup plus avantageuse que d'autres villes au Québec pour les entreprises qui souhaitent s'installer sur le territoire.

On a des terrains disponibles à proximité de l'aluminerie et c’est aussi l’emplacement idéal à cause de la capacité énergétique , annonce-t-il.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, soutient que ce projet d'exploitation du scandium entre dans la filière de métallurgie verte que la Ville est en train de développer.(archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

« Il y a vraiment quelque chose d’intéressant dans cette nouvelle filière. » — Une citation de Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Depuis mon élection, il y a quatre ans, je cherche vraiment à diversifier notre économie et si on est capable d’attirer ici de nouvelles entreprises qui vont créer de l’emploi, mais aussi qui vont amener des revenus additionnels pour créer de la vitalité économique sur notre territoire, c’est tant mieux! , s'exclame M. Montigny.

Il a la perception que ce projet sera prometteur pour Baie-Comeau et il souhaite qu'il se concrétise.