Le froid extrême s’installe en Alberta et en Colombie-Britannique

Environnement Canada a publié des avertissements de froid extrême pour tout l’Alberta et pour une vaste partie de la Colombie-Britannique, qui pourrait subir des températures près des records de froid.

En Alberta, l’agence fédérale prévoit un refroidissement éolien extrême jusqu'à la semaine prochaine , qui pourrait être de l’ordre de -40 à -50 degrés Celsius.

Couvrez-vous. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien , indique Environnement Canada.

En Colombie-Britannique, des avertissements de froid extrême ont été émis pour toute la région à la frontière de l’Alberta, pour une partie du nord ainsi que pour une vaste section du centre de la province, dont Prince George.

Une masse d'air d'un froid cinglant s'installe sur l'intérieur nord et sur l'intérieur centre de la Colombie-Britannique. Ensemble, les vents du nord et les minimums nocturnes dans les moins 30 degrés produiront un refroidissement éolien extrême de moins 40, voire plus froid encore , indique Environnement Canada.

Un refroidissement éolien extrême de près de moins 50 pourrait frapper au cours de la nuit à certains endroits , poursuit l’avertissement, qui note que les températures devraient légèrement augmenter lundi.

Presque toute la côte, y compris Vancouver et la vallée du Fraser, est visée par des avertissements de poussée d'air arctique.

Une crête arctique sur l'intérieur de la Colombie-Britannique propagera de forts vents de terre d'un froid cinglant sur les collectivités de la côte à compter de ce soir ou de cette nuit , selon Environnement Canada.

Les vents de terre susciteront un refroidissement éolien de moins 20, voire plus froid encore. Les inlets du continent et les secteurs exposés aux vents de terre sont plus susceptibles de subir un refroidissement éolien très froid , poursuit l’avertissement de l’agence fédérale.

Environnement Canada note que les températures demeureront bien en dessous des valeurs saisonnières et frôleront les températures froides records au début de la semaine. Le refroidissement éolien devrait s’atténuer mercredi.

La région du Kootenay fait quant à elle l’objet d’avertissements de neige, et de 10 à 15 cm sont prévus dans la région dimanche.