Les talibans interdisent aux Afghanes les longs trajets sans être accompagnées

Cette recommandation, publiée par le redouté ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice et qui circulait sur les réseaux sociaux, appelle également les conducteurs à n'accepter des femmes à bord de leur véhicule que si elles portent le voile islamique .

Les femmes effectuant des voyages de plus de 72 kilomètres ne peuvent pas faire le trajet si elles ne sont pas accompagnées par un membre proche de la famille , a confirmé dimanche à l'Agence France-Presse AFP le porte-parole du ministère, Sadeq Akif Muhajir, en précisant que l'accompagnateur devait être un homme.

Depuis leur arrivée au pouvoir, à la mi-août, les talibans ont imposé plusieurs restrictions aux femmes et aux filles, notamment liées à l'éducation et au travail, mais c'est la première fois que ce ministère tente de réguler leurs déplacements d'une façon qui fait penser à leur premier règne, de 1996 à 2001.

Les talibans, qui cherchent à être reconnus par la communauté internationale et qui aimeraient le retour de l'aide humanitaire, cruciale pour l'Afghanistan, avaient pourtant annoncé qu'ils seraient plus ouverts que lors de leur premier passage au pouvoir.

Des femmes vêtues de burqas à bord d’un véhicule dans une rue à Kandahar. Photo : Getty Images / JAVED TANVEER

Ce nouvel ordre va fondamentalement [...] plus loin dans cette direction qui fait des femmes des prisonnières , a commenté pour l'Agence France-Presse AFP Heather Barr, de l'ONG Human Rights Watch.

« Nous voyons chaque jour un peu plus qui sont vraiment les talibans, quelles sont leurs vues en matière de droits des femmes, et c'est vraiment une image très, très sombre. » — Une citation de Heather Barr, de l'ONG Human Rights Watch

Parmi les autres recommandations émises par le ministère figure notamment l'interdiction d'écouter de la musique à bord des véhicules.

Il n'était pas immédiatement clair à quel point ces recommandations seraient mises en pratique dans le pays, mais samedi, des talibans avaient érigé des barrages en certains points de la capitale pour en informer les automobilistes.

Les talibans n'ont pas non plus précisé ce qu'ils entendent par voile islamique , s'il s'agit d'un simple foulard, déjà porté par la majorité des femmes afghanes, ou d'un voile plus couvrant.

Cette directive arrive quelques semaines après la demande du ministère aux télévisions afghanes de ne plus diffuser de feuilletons et séries à l'eau de rose dans lesquels des femmes jouent et de faire en sorte que les femmes journalistes portent le voile islamique à l'écran.

La directrice de la station Radio Begum, Saba Chaman (à droite), et sa collègue dans un studio à Kaboul. Photo : Getty Images / HECTOR RETAMAL

De rares signes de bonne volonté ont pourtant été aperçus. Dans plusieurs provinces, les autorités locales ont accepté de rouvrir les collèges et les lycées aux filles, même si beaucoup d'entre elles à travers le pays ne peuvent toujours pas y aller.

Plus tôt en décembre, un décret au nom du leader suprême du mouvement, Hibatullah Akhundzada, a demandé au gouvernement de faire appliquer les droits des femmes sans toutefois évoquer le droit à l'éducation.

Dimanche, le ministre afghan de l'Éducation supérieure, Abdul Baqi Haqqani, a affirmé que l'Émirat islamique (le nom utilisé par les talibans pour désigner leur gouvernement) n'était pas contre l'éducation des femmes mais contre la co-éducation des garçons et des filles ensemble.

Nous travaillons à construire un environnement islamique dans lequel les femmes pourraient étudier [...]. Cela pourrait prendre du temps , a-t-il déclaré aux journalistes sans avancer de délai.

Sous le premier régime taliban, les femmes ne pouvaient pas quitter leur domicile sans être accompagnées d'un chaperon mâle ni sans porter la burqa. Elles n'avaient pas non plus le droit de travailler ni d'étudier.

Le respect des droits des femmes est une des conditions exigées par les donateurs pour la reprise de l'aide internationale à l'Afghanistan.