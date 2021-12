Des soldes d’après Noël en temps de pandémie

En raison de ces restrictions, on ne pourra pas se rendre aussi nombreux qu’avant dans les magasins, dont la majorité a ouvert à 10 h ce dimanche partout au Québec.

Les établissements commerciaux ne peuvent recevoir que 50 % de leur capacité à raison d’une personne par 20 m². Cette limite inclut les aires de circulation et de restauration.

Les succursales de la SAQ et de la SQDC pourront ouvrir à partir de 13 h. Le réseau de la STM, quant à lui, fonctionne selon l'horaire des jours fériés.

Pour ce qui est des banques et des caisses, elles demeureront fermées toute la journée.

Au terme d'une année difficile, les commerçants sont aux prises avec un manque de personnel et, surtout, un manque d’inventaire, a souligné Jacques Nantel, professeur émérite à HEC-Montréal, en entrevue à RDI.

Il est vrai que l’on peut encore croire à de bonnes affaires lors de la traditionnelle journée du Boxing Day , mais cette année, ce ne sera pas un grand cru , a-t-il déclaré.

Les prix ont également augmenté pour plusieurs produits. De plus, dans bien des cas, la livraison ne pourra se faire que dans deux ou trois mois , a poursuivi M. Nantel.

La pandémie a changé beaucoup de choses, et pas uniquement dans le secteur de la santé , a-t-il fait remarquer. Il faut s’attendre à plusieurs augmentations, entre autres pour les taux d’intérêt.

« On va sortir de 2022 progressivement de cette espèce d’abondance qui a beaucoup favorisé la consommation [...] Les produits vont coûter plus cher et surtout le crédit va coûter de plus en plus cher. »