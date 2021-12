Accident de travail à la Grande Roue de Montréal : un employé dans un état critique

Le Service de police de la Ville de Montréal a été appelé aux alentours de 13 heures samedi, indique Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal SPVM .

L’enquête sur les circonstances de l’accident a été transférée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les responsables de l'installation ont refusé de révéler ce qui semble s'être produit en « attendant les résultats de l'enquête ».

Il s'agit de leur propre décision et non d'une directive de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST ou des policiers, a affirmé leur porte-parole, Mathieu Filion, à La Presse canadienne.

Les représentants de l'entreprise indiquent que leurs pensées « vont vers notre employé ainsi que ses proches »

L’attraction demeura fermée jusqu'à nouvel ordre.