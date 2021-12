Des hôpitaux montréalais restreignent les visites devant la montée des cas de COVID

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) a pris la difficile décision de suspendre les visites aux patients hospitalisés afin d’assurer leur sécurité ainsi que celle de ses employés , a-t-il annoncé samedi par communiqué  (Nouvelle fenêtre) .

À partir de 8 h le 26 décembre, toutes les visites aux patients seront interdites, et ce, jusqu’à nouvel ordre, sauf pour quelques exceptions.

Ces dernières incluent les soins de fin de vie, l’aide médicale à mourir et les accouchements.

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) avait quant à lui annoncé vendredi restreindre les visites aux unités des soins intensifs et des soins critiques de l’hôpital Royal Victoria (site Glen), de l'hôpital général de Montréal et de l’hôpital neurologique de Montréal.

À partir du 26 décembre, à 7 h 30, et pour les 2 semaines suivantes, les visites seront permises uniquement pour les patients en situation de fin de vie ou selon le jugement clinique de l’équipe traitante , a précisé le Centre universitaire de santé McGill CUSM par communiqué  (Nouvelle fenêtre) .

Nous allons nous assurer de mettre en place des moyens de communication pour les patients et leurs proches , a-t-il ajouté.

Les plus récentes directives relatives aux visites de proches aidants en centre hospitalier du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, mises à jour le 20 décembre, permettent la visite des proches aidants et autres visiteurs sous certaines conditions .