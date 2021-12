Après plus de cent ans, le Salon René Barbier de Mont-Joli ferme ses portes

Celle qui avait pris le relais de l'entreprise familiale, il y a 45 ans, prenait plaisir à couper les cheveux des hommes qui mettaient le pied dans son commerce.

Âgée de 66 ans, c'est vers la retraite que Martine Desjardins se dirige maintenant, le cœur remplit de beaux souvenirs.

Je me sens fébrile et joyeuse en même temps. J'étais rendue là. Ce qui va me manquer le plus, c’est de parler avec les clients. Ça va être dur, mais je vais peut-être en revoir quelques-uns sur ma route. Quand on est coiffeuse, on ne passe jamais inaperçue , confie-t-elle.

« À un moment donné, il faut tourner la page. J’ai donné tout le temps que je pouvais donner et je ne regrette rien. Je ne pouvais pas demander mieux. » — Une citation de Martine Desjardins, propriétaire du Salon René Barbier

Elle a tenu le phare, en tant qu'unique coiffeuse à son commerce, pendant près de huit ans. Mme Desjardins réfléchissait déjà depuis quelques années à la possibilité de fermer son salon.

Je me suis dit ‘’là c’est assez, je prends ma retraite cette année’’. Il est temps de déposer mes ciseaux. À mon âge, la santé, c’est trop important. Alors j’ai décidé de fermer. Ça faisait déjà deux ans que j’y pensais, mais je me disais que ce n’était pas la COVID-19 qui allait m'avoir , lance-t-elle.

Le manque de relève a également été une des raisons qui l'a poussé à faire ses boîtes et vider son commerce.

Martine Desjardins pratique ce métier depuis plus de 45 ans. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Elle prend plaisir à raconter qu'au Salon René, il n'y avait pas de journée typique. C'était premier arrivé, premier servi. La prise de rendez-vous n'était pas chose courante.

« Les clients doivent m’aimer parce que ça fait longtemps que je fais ça. Ils disent tous que je suis une femme d’expérience. » — Une citation de Martine Desjardins, propriétaire du Salon René Barbier

À mon salon, c’était familial, jovial et il y avait beaucoup d’entregent. Tout le monde se parlait, que ce soit des gens de Québec ou de la Gaspésie. Le monde se sentait à l’aise, ils n’avaient pas le temps de s’ennuyer. Je ne suis jamais entrée à reculons dans mon commerce. J’ai été chanceuse, j'offrais du bon service et je pense que tout le monde le savait! , s'exclame Martine Desjardins.

À travers toutes ces années, elle a coupé les cheveux de plus de trois générations d'hommes. Son client le plus âgé avait 94 ans.

Je remercie mille fois mes clients de leur fidélité. Je trouve que les hommes, en général, sont très conservateurs. Ils vont à une seule place et même si tu vas en vacances deux semaines, ils vont t’attendre et ils vont revenir. Il n’y a jamais personne qui m’a laissé tomber. J'en suis très reconnaissante , ajoute Mme Desjardins.

La coiffure pour homme l'a toujours plus intéressée que celle pour femme parce qu'il y a, selon elle, moins de flafla . C'est simple et efficace, affirme-t-elle.

Sa coupe de cheveux préférée : Je dirais que la coupe avec laquelle j’ai eue le plus de misère dans ma vie, quand j’ai commencé mon métier, c’était de faire des graduels. Ça ressemble un peu aux coupes de cheveux de l’armée. J’avais de la difficulté, je ne comprenais pas le principe, mais quand j’ai pogné la twist , toutes les fois que je voyais un client aux cheveux épais, je lui en faisais un. Maintenant, c’est celle que j’ai le plus de plaisir à faire, même si elle m'a donné du fil à retordre.

Plus de cent ans d'histoire

Le premier propriétaire de ce salon de coiffure pour homme était Wilfrid Lévesque.

Il a commencé dans la rue de la Gare et après, il s’est déplacé sur le boulevard Jacques-Cartier. Mon père a travaillé pour lui pendant quelques années, puis il a racheté le salon qu’il a nommé Salon René , affirme Mme Desjardins.

Le père de Martine Desjardins, René, dans les années 1970. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

J’ai terminé mon cours de coiffure pour hommes en 1976 et j’ai commencé à travailler avec mon père. Il était content parce qu’il commençait à être malade. J’ai travaillé à peu près deux ans et demi avec lui , souligne-t-elle.

En 1981, elle a décidé d’acheter le salon de son père et de poursuivre la location du local.

« Il n’y a jamais eu rien d’autre qu’un petit salon de coiffure dans ce commerce de Mont-Joli. » — Une citation de Martine Desjardins, propriétaire du Salon René Barbier

En 2020, en raison de la pandémie, elle a dû fermer ses portes pendant trois mois.

Je te jure que quand j’ai recommencé à travailler, j’ai goalé pendant presque trois semaines pour reprendre le dessus parce qu’il rentrait juste quatre clients à la fois et j’étais toute seule au salon , se rappelle Mme Desjardins.

Après toutes ces années, elle conserve toujours le sourire lorsqu'elle repense à son salon de coiffure. Les anecdotes qu'il renferme resteront à jamais gravées dans sa mémoire.