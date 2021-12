Noël solidaire à Buckingham pour une 14e année, malgré la pandémie

C'est une scène qui fait chaud au cœur le 25 décembre. Une dizaine de bénévoles s'activent pour se répartir des cadeaux et des repas de Noël dans leurs voitures. La livraison va pouvoir commencer.

On a préparé de la dinde, des patates pilées. des boulettes, de la tourtière et des petits légumes pour 150 personnes , indique fièrement Johanne Hamel, la cuisinière, qui est debout depuis 4 heures du matin.

Johanne Hamel et son mari ont cuisiné pour 150 personnes à Buckingham. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

L'initiative citoyenne À Noël, on se rassemble existe à Buckingham depuis 14 ans.

Habituellement, une soirée de Noël festive est organisée dans une grande salle. Mais la pandémie est passée par là, alors depuis deux ans, l'instigatrice du projet a opté pour la livraison à domicile.

Émilie Barrette, au milieu, a eu l'idée de créer cet événement solidaire il y a quatorze ans. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

On a six ou sept familles qui se promènent pour aller livrer des repas dans la communauté , explique Émilie Barrette.

« On va voir des gens qui sont dans le besoin ou qui sont seuls, qui n'ont parfois plus le goût ou l'énergie de se préparer un gros repas de Noël. » — Une citation de Émilie Barrette, instigatrice du projet "À Noël, on se rassemble" à Buckingham

Dons d'argent et de temps

Pour pouvoir préparer ces 150 repas et cadeaux, Émilie Barrette peut compter sur les dons financiers de la communauté de Buckingham.

J'ai la chance depuis le début de faire appel aux clubs sociaux et j'ai aussi beaucoup de gens généreux qui me donnent de l'argent. C'est un projet de communauté , explique-t- elle.

Paul et Annette Assad, eux, ont décidé de passer quelques heures à faire de la livraison ce 25 décembre.

Le coffre de la voiture d'Annette Assad est plein à craquer, rempli de repas de Noël et de cadeaux pour les familles dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Le bonheur, c'est de donner aux autres, surtout à notre âge. Les cadeaux, c'est beau de les recevoir mais c'est surtout de donner qui fait chaud au cœur , explique Paul Assad.

On est seuls cette année, nos enfants habitent en Nouvelle-Écosse et à Toronto, alors on a décidé de participer, de faire notre part , ajoute Annette Assad.

Des bénéficiaires ravis

Émilie Barrette et sa famille font un premier arrêt et sortent les repas et cadeaux pour une famille de quatre.

"Joyeux Noël", crient les enfants. Célia Regimbal réceptionne la livraison avec un plaisir non dissimulé.



Je n'ai pas beaucoup de sous présentement, je vais bientôt retourner à l'école après un long arrêt de travail. Donc cette livraison, c'est très plaisant et très apprécié , indique-t-elle.

Deux bénévoles ont préparé 150 repas et desserts, à distribuer. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Pour l'organisatrice, le plaisir est partagé.

Faire ça en famille, ça permet de transmettre ces valeurs aux enfants, parce que ces situations là, on risque tous de les connaître , affirme Émilie Barrette.

Ils espèrent pouvoir se retrouver tous ensemble, en personne, pour faire la fête l'an prochain.



Les livraisons, c'est une chose, mais la chaleur humaine d'un moment partagé, ils veulent tous la retrouver.