Redoubler de prudence pour éviter une trop grande montée des cas de COVID-19

La région n'est épargnée par la montée des cas de COVID-19, perceptible partout au Québec. Le directeur de la santé publique en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine encourage la population à suivre les mesures sanitaires et à demeurer vigilante pour éviter que la transmission continue de plus belle sur le territoire.

Cette propagation est à l’image du reste du Québec. Même les régions isolées ne sont pas épargnées , lance le Dr Yv Bonnier-Viger.

Il mentionne par ailleurs qu'en Gaspésie, la transmission de la COVID-19 se fait de façon communautaire.

Aux Îles-de-la-Madeleine, le député Joël Arseneau affirmait vendredi que ce type de transmission ne devrait pas tarder, même si jusqu'à maintenant, ce sont presque uniquement des cas provenant de visiteurs.

Ce qui est important, c’est qu'on puisse isoler le plus rapidement les personnes qui sont positives pour freiner la propagation. On ne trace plus de la même façon qu’avant et on ne prend pas autant d’informations qu’on en prenait par rapport aux contacts. C'est pourquoi il faut que chacun fasse son devoir pour protéger son prochain , soutient Dr Bonnier-Viger.

Le directeur de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (archives) Photo : Radio-Canada

Ce samedi, 22 nouvelles infections se sont ajoutées au bilan quotidien de COVID-19. Il y a dorénavant 100 cas actifs dans la région.

Dr Bonnier-Viger attribue ces cas de COVID-19 au variant Omicron, qu'il qualifie de très virulent .

Omicron est vraiment très contagieux et se transmet facilement. Les gens qui étaient habitués à ne pas être infectés, même s’ils ne respectent pas scrupuleusement toutes les mesures, se retrouvent maintenant un peu pris puisque Omicron s'infiltre lorsqu’il y a une petite faille dans les mesures de protection , explique-t-il.

Il réitère le fait qu'il faut maintenir les efforts quant au respect des mesures sanitaires et, le plus possible, limiter les contacts.

Les mesures de base, soit se laver les mains, porter un masque et maintenir une distance de deux mètres, demeurent très efficaces. Toutefois, il faut se donner les conditions pour les respecter. C’est sûr que si on fait une rencontre de famille avec beaucoup de personnes, c’est plus difficile à respecter que si on invite moins de monde , soulève Dr Bonnier-Viger.

« La ventilation peut aussi jouer un rôle dans la transmission. Il faut se donner la peine d'ouvrir les fenêtres cinq minutes toutes les heures ou de faire fonctionner un ventilateur de cuisine pour créer un courant d’air. » — Une citation de Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique

Bien qu'il s'attende à ce que les cas augmentent de beaucoup en Gaspésie durant la période des fêtes, il espère ne pas constater une augmentation des hospitalisations trop importante.

Au Québec, on est à peu près à la moitié des capacités prévues pour pouvoir accueillir les gens qui ont des complications liées à la COVID-19. Il ne faudrait pas que ça dépasse trop rapidement ces seuils-là, sinon on va être dans une situation beaucoup plus difficile. Quand ça commence, ça va très vite , avance Dr Yv Bonnier-Viger.

« C’est clair que le gouvernement n’attendra pas d’atteindre des seuils critiques avant de nous reconfiner. On a tous un rôle à jouer pour éviter d'en arriver à ça. » — Une citation de Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique

Il assure toutefois que dans la région, il y a encore un bon nombre de lits disponibles en cas d'hospitalisation.