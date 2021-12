Il y a un an, la vaccination contre la COVID-19 s’amorçait dans l’Est-du-Québec

Une dose à la fois, la vaccination contre la COVID-19 bat son plein depuis maintenant plus d'un an dans les régions de l'Est-du-Québec.

C'est un peu avant les fêtes l'an dernier, soit le 9 décembre 2020, que Santé Canada a donné le feu vert au tout premier vaccin contre la COVID-19. Il s'agissait de celui proposé par Pfizer-BioNTech.

Cette étape cruciale donna le coup d'envoi à sa distribution à travers le pays.

S'en est suivi l'approbation du vaccin de Moderna, puis celui d'AstraZeneca.

Lors du dévoilement de son plan de vaccination, le 7 décembre 2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait indiqué que chaque région aurait un site de vaccination.

L'ordre des priorités était alors le suivant : Résidents des CHSLD

Travailleurs de la santé

Aînés vivant en résidence privée pour aînés

Communautés isolées Source : Gouvernement du Québec

L'Est-du-Québec n'y faisait pas exception, si bien que les premières doses de vaccin ont fait leur entrée au cours des semaines qui ont suivi son homologation.

La première personne au Canada à avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est Gisèle Lévesque, 89 ans, du CHSLD Saint-Antoine, à Québec.

L'opération vaccination s'enclenche rapidement dans l'Est

Au Bas-Saint-Laurent, c'est dans la semaine du 21 décembre 2020 que sont arrivées les 400 premières doses du vaccin de Pfizer au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Rimouski.

Sur la Côte-Nord, c'est aussi dans cette même semaine que s'est amorcée la vaccination au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Sept-Îles.

En Gaspésie, la vaccination a été entamée le 23 décembre 2020, dans le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de New Carlisle.

La vaccination s'est déroulée comme prévu en Gaspésie et aux Îles. On est une des régions qui est la plus vaccinée parmi toutes les régions du Québec , lance le directeur régional de la santé publique en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger.

Il indique que selon les données de la semaine du 12 décembre du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie, environ 82 % de la population est vaccinée adéquatement dans la région. La proportion de la population qui est doublement vaccinée est plus élevée aux Îles, avec 84 %.

Le directeur de la santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger (archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype

Omicron a déjoué nos plans, dans le sens où le variant ne respecte pas nécessairement notre système immunitaire vacciné. Les gens non vaccinés ont des symptômes beaucoup plus sévères. La vaccination nous aide à ne pas être hospitalisés , fait-il mention.

« Comme il y a beaucoup de monde qui attrape la COVID-19, ce serait bien de ne pas l'attraper au point où il faut se faire hospitaliser. Pour ça, c'est la vaccination qui fait la différence. » — Une citation de Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique

M. Bonnier-Viger ajoute que tous les bénéficiaires des milieux d'hébergement de la région ont reçu leur troisième dose de vaccin. Les travailleurs de la santé et les personnes atteintes de maladies chroniques le sont aussi largement.

Selon les données les plus récentes de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 14 619 762 doses ont été administrées dans l'ensemble du Québec depuis son approbation, en 2020.

De plus, 84,3 % de la population aurait reçu au moins une dose de vaccin.

Nombre cumulatif des doses de vaccin injectées par région Nombre cumulatif des doses de vaccin injectées par région Région Nombre cumulatif de des doses de vaccin Bas-Saint-Laurent 351 726 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 181 159 Côte-Nord 159 502

La vaccination se poursuit dans les différentes régions de l'Est-du-Québec, et ce, même en cette période des fêtes.

Actuellement, les personnes de 70 ans et plus, les personnes avec des maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca, les travailleurs de la santé et les personnes de 65 à 69 ans peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième dose.